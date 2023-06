เริ่มแล้ว มหาดไทยผนึกกำลังราชสีห์รุ่นใหม่ จัดกิจกรรมนำรณรงค์ “ดีเดย์” เดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้วันดินโลก ภายใต้แนวคิด Great food from good soils for better life awareness months ในเดือน มิ.ย. – ก.ค. 66 พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินเพื่อความยั่งยืนของชีวิต

วันนี้ (2 มิ.ย. 66) ที่กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึง กิจกรรมการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด Great food from good soils for better life awareness months ในเดือน มิ.ย. – ก.ค. 66 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน ด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 (WSD 2022) ภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน “Soils, where food begins.” ซึ่งเป็นวันสำคัญที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน ต่างร่วมเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยงานวันดินโลกนี้ เริ่มกิจกรรมด้วยพลังคนรุ่นใหม่มหาดไทย ที่มีทีม Change for Good (MOI CFG) ร่วมกับภาคีวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ และพลัง บวร ทั่วประเทศ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการสานพลังใจพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า กระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจที่จะทำให้แผ่นดินไทย เป็น “แผ่นดินทอง” ทำให้แผ่นดินมาตุภูมิของเราเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งก่อกำเนิดของอาหารเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ ด้วยจิตใจอันดีงาม ซึ่งแสดงออกด้วยความจงรักภักดี ความรักเทิดทูน ความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่กระทรวงมหาดไทย และทุกจังหวัดได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน โดยมีคุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UN) ร่วมเป็นสักขีพยาน ทุกพื้นที่ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ อาทิ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทย ในทุกโอกาส ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าไทยในท้องถิ่นที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ที่มุ่งลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 ตามแนวนโยบายแผนพลังงานชาติ (Policy Direction) การขับเคลื่อนแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ข้อมูลจากระบบ ThaiQM และ TPMAP และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา เป็นต้น

“สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต คือ อาหาร ซึ่งร้อยละ 95 ของอาหารที่โลกนี้ผลิตขึ้น เกิดจากดิน ดังนั้น การที่เราจะได้อาหารที่ดี ปลอดภัย ได้รับสารอาหารครบถ้วนล้วนมาจากดินที่อุดมสมบูรณ์ (Great food from good soils for better life.) กิจกรรมการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เนื่องในโอกาสวันดินโลก ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน เป็นการเริ่มต้นของการรณรงค์เน้นย้ำในห้วงเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้ในการวางรากฐานสู่ความยั่งยืน มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2) การบรรยาย โดยวิทยากรรับเชิญ 3) กิจกรรมแข่งขันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ประเภท อินโฟกราฟิก) เกี่ยวกับดิน 4) กิจกรรมการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด Soils, where food begins. 5) กิจกรรมเกมและคำถามเกี่ยวกับดิน และ 6) กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับดิน ผ่านคลิปวิดีโอสั้น ใน 8 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 “ดิน” เป็นรากฐานสำคัญของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก” หัวข้อที่ 2 “ความอุดมสมบูรณ์ของดินกำลังเป็นสิ่งที่มนุษย์มองข้ามไป” หัวข้อที่ 3 สุขภาพของดินที่ดี ทำให้เราสุขภาพดี ปลอดภัย และได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน หัวข้อที่ 4 ดินของเราได้รับผลกระทบจากการใช้งานของเรา หัวข้อที่ 5 กว่าร้อยละ 33 ของดินบนโลกอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม หัวข้อที่ 6 ดินสามารถกักเก็บและรีไซเคิล สารอาหารที่เราต้องการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หัวข้อที่ 7 อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน และหัวข้อที่ 8 ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพดินและคุณภาพชีวิตของประชาชน” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเน้นย้ำ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 เป็นห้วงของการเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์จริง (Learning by Doing) ของข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 106 คน ประกอบด้วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่จะได้รับประสบการณ์จากการหมุนเวียนเรียนรู้งานจากหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนกลาง หนึ่งในเรื่องสำคัญ คือ การสื่อสารสังคม ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนถือเป็นนักสื่อสาร ที่จะนำเรื่องราวดี ๆ ของกระทรวงมหาดไทยไปแบ่งปันและบอกต่อให้ทุกคนได้รู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับพี่น้องประชาชน กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม เพราะเป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอว่า “ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี คือ ผู้ที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาทำตามสิ่งที่พวกเขาต้องการได้” ประกอบกับการบูรณาการกันร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งกรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มพี่เลี้ยงและวิทยากรที่มาบรรยายได้จัดกิจกรรมซึ่งเป็นบรรยากาศการต้อนรับข้าราชการใหม่สู่ครอบครัวมหาดไทย ผ่านการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เนื่องในโอกาสวันดินโลก ประจำปี 2565 ในบริเวณภายในและบริเวณรอบรั้วกระทรวงมหาดไทย” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเน้นย้ำในช่วงท้าย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า สิ่งสำคัญของความสำเร็จ คือ การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการ งาน งบ ระบบ คน ของทุกองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีหลักในการดำรงตน หรือ หลักครองตน ครองคน ครองงาน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ จะต้องเรียนรู้และเติบโตเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท้ายนี้ ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในทรัพยากรดินภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน หรือ Soils, where food Begins. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพียงเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ภายในครัวเรือน ชุมชน หรือ ที่ทำงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) พร้อมติดแฮชแท็ก (Hashtag) #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน และการฟื้นฟู และพัฒนาดิน สู่การเป็นแหล่งสร้างอาหารที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)