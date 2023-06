กรมส่งเสริมฯ เสริมศักยภาพ เครือข่ายชุมชนและโรงเรียน ขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ผลักดันประเทศไทยให้เป็นสังคมปลอดขยะอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานจัดกิจกรรมขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ให้เกิดความยั่งยืนและครบวงจร Zero Waste Society

นายวรพล กล่าวว่า ปี 2565 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 25.70 ล้านตัน หรือ 70,411 ตัน/วัน เฉลี่ย 1.07 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (24.98 ล้านตัน) ร้อยละ 3 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย มีการเปิดประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยว ปี 64 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 4 แสนคน และเพิ่มเป็น 11 ล้านคน ในปี 64 อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมซื้อและบริโภคสั่งซื้อสินค้าและอาหารผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ขยะมูลฝอยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งยังคงมีปริมาณสูง กรมส่งเสริมฯ จึงให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว นำแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและโรงเรียน ผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อเป็นการขยายผลแหล่งเรียนรู้สู่พื้นที่ใหม่ และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

นายวรพล กล่าวอีกว่า โดยในปี 66 ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ 40 แห่ง ให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูแกนนำ ประจำพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ทั้ง 40 แห่ง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดความรู้และขยายผลความสำเร็จด้านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้ง 40 ตัวแทนจะได้รับการฝึกปฏิบัติพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ Zero Waste มุ่งสู่พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มีการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมปฏิบัติการ (workshop) ระดมความคิดเห็น รวมไปถึงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบนิเวศป่าชายเลน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับคาร์บอนฯ ณ วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นายวรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พัฒนาความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่จริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเครือข่าย จึงเป็นกิจกรรมที่ควรดำเนินการอยู่เสมอ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ที่เข้มแข็ง ขยายความสำเร็จสู่สังคมต่อไปได้อย่างยั่งยืน