สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ขอเชิญรับชม การประชุมกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15

ในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ขอเชิญรับชม การประชุมกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 (The 15th East Asia Conference on Competition Law and Policy) ที่จะขึ้นตั้งแต่เวลา 09:00-12:00 น. ผ่านทาง Facebook ซึ่งจะเป็นการบรรยายด้วยภาษาอังกฤษ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission) และสถาบันธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank Institute) จัดการประชุมกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าแห่งเอเชียตะวันออก (East Asia Conference on Competition Law and Policy) ครั้งที่ 15

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านการแข่งขันทางการค้าที่สำคัญ ได้แก่ ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาการแข่งขันทางการค้าผ่านการเผยแพร่ความรู้ และความสำคัญของนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเอเชียตะวันออก อันจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินนโยบายและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

