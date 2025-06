รมว.อว. เป็นประธานการประชุม “DBAR 2025” เปิดโลกทัศน์ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหาร อว. ประกอบด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ,

ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร. มณทิพย์ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ

ภายใต้การดำเนินงานของ วช. ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร วช. เข้าร่วมงาน The 9th Digital Belt and Rode Conference หรือ DBAR 2025 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2568 ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในพิธีเปิดการประชุม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ ร่วมกับ Prof. Zhumaliev Kubanychbek, Academician, National Academy of Sciences of the Republic of Kyrgyzstan, Prof. Nana Sarfo Agyemang Derkyi, Vice-Chancellor, the University of Energy and Natural Resources (UENR), Ghana และ Professor XU Qiang, President, Chengdu University of Technology (CDUT), China โดยมี Prof. Guo Huadong, DBAR Chair และ Director General of International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

Prof. Guo Huadong กล่าวว่าโครงการ Digital Belt and Road (DBAR) ในปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งความร่วมมือและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบผ่านโครงการวิทยาศาสตร์ โดยการประชุม DBAR ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2568 ได้จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนผ่านวิทยาศาสตร์ดิจิทัล”

เพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นของความร่วมมือระดับโลกและการมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ปรับปรุงระบบการตัดสินใจ และเสริมสร้างนโยบายที่มีข้อมูลสนับสนุน โดย DBAR มีแผนที่จะสนับสนุนความพยายามและการเติบโตหลังปี 2030 ต่อไป

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรี อว. กล่าวว่า ปี 2568 นี้ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี ไปพร้อมๆ กันกับการฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ DBAR ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์สำคัญนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่ยาวนานของประเทศไทยและประเทศจีนในหลากหลายมิติ เกี่ยวกับโครงการ DBAR ประเทศไทย โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นดิจิทัล (DBAR) กับประเทศจีน โดยการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (DBAR-ICoE-Bangkok) ขึ้นเมื่อปี 2561 ซึ่งได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เทคโนโลยีและข้อมูลโลกขนาดใหญ่ (Big Earth Data) จากการสำรวจด้วยดาวเทียมในการทำงานด้านต่างๆ อาทิ การป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม การลดความเสี่ยงการบริหารทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN)

โดย นางสาวศุภมาสฯ ได้เน้นย้ำว่าการเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลกนั้นต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิรูปซึ่งบูรณาการการพัฒนา วิทยาศาสตร์ และระบบความรู้เข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ Prof. Guo Huadong, DBAR Chair ได้มอบแบบจำลองดาวเทียมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “SDGSAT-1” ให้แก่ รมว.อว. ด้วย ซึ่งเป็นโมเดลที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ปล่อยดาวเทียมดวงนึ้จากศูนย์อวกาศไท่หยวน ทางเหนือของมณฑลซานชี ออกไปโคจรรอบโลกโดยมีกล้องถ่ายภาพสีหลายช่วงคลื่นติดกับดาวเทียม (multispectral cameras) เพื่อเก็บข้อมูลที่จะสามารถนำมาช่วยวิเคราะห์ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ตลอดจนกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ภายในงานยังมีการพิธีมอบอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ DBAR ต่างๆ จำนวน 9 ศูนย์ รวมถึง DBAR-ICoE Bangkok ซึ่งตั้งอยู่ที่ วช. รวมถึงการแสดงนิทรรศการครบรอบ 10 ปี โครงการ DBAR และภาพถ่ายดาวเทียม SDGSAT-1 ซึ่งมีหน้าที่เก็บข้อมูลที่จะสามารถนำมาช่วยวิเคราะห์ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ตลอดจนกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกด้วย

อนึ่ง การประชุมโดย DBAR เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road)” และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ ในขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 เข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญ ให้มีโอกาสมากขึ้นสำหรับความร่วมมือในการร่วมกันบรรลุเป้าหมายอันทะเยอทะยานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแบ่งปันประสบการณ์ที่เน้นให้เห็นถึงความจำเป็นของความร่วมมือและการวางกลยุทธ์ แนวคิด โซลูชัน และกลไกต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าความก้าวหน้าในระดับโลกเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปในระยะยาว