รมว.อว. ชื่นชมคณะนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัล NRCT Special Award Competition และเหรียญรางวัล ในงาน “The 8th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2025” นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ชื่นชมคณะนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 8th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2025” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2568 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยการจัดงานในปี 2025 นี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล NRCT Special Award Competition และเหรียญรางวัลแก่คณะนักประดิษฐ์

โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมนี้ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม, นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรี อว. กล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาต่อยอดผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน กระทรวง อว.พร้อมให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกับนักประดิษฐ์และนักวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรม NRCT Special Award Competition แสดงให้เห็นความมุ่งมั่น ในการสร้างแสดงศักยภาพของคณะนักประดิษฐ์ รางวัลนี้จึงถือเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ วช. มอบให้กับผลงานคุณภาพ โดยในปีนี้มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก มาประกวดแข่งขัน จำนวน 62 ผลงาน จาก 34 หน่วยงาน ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ได้มีโอกาสจัดแสดงผลงานประดิษฐ์และงานวิจัยที่เต็มไปด้วยคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้เข้าชมและผู้ร่วมงานทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญระหว่างนักวิจัย นักประดิษฐ์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล NRCT Special Award ได้แก่

1. สารสกัดเมทอกซีฟลาโวนเข้มข้นจากกระชายดำที่มีกลไกยับยั้งการเกิดโรคต่อมลูกหมากโต โดย รศ. ภญ. ร.ท.หญิง ดร.ภัสราภา โตวิวัฒน์ และคณะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. นวัตกรรมเคมีไฟฟ้าขั้นสูงร่วมระบบนาโนบับเบิ้ลสำหรับธุรกิจขนส่งอาหารทะเล โดย นายวัชรพงษ์ นารีจันทร์ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. สัดส่วนทองคำของสารทรงฤทธิ์จากพืชสกุลพลับพลึงที่ยับยั้งการอักเสบของโรคต่อมลูกหมากโต โดย ศ. ภญ. ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง และคณะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. ทังพลัส ระบบฝึกกล้ามเนื้อช่องปาก โดย ดร.ธนิฏฐา ไพโรจน์ และคณะ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. วีลแชร์แอนด์วอล์คเกอร์ โดย ว่าที่พันตรี ดร.วัชรพล ลักษณลม้าย และคณะ จาก วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 6. นวัตกรรมสเปรย์ฟิล์มเคลือบผิวโซลาร์เซลล์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสู่แหล่งพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนด้วยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยผศ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย และคณะ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

7. “นอนแซ่บ” เครื่องมือลดการกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โดย ผศ.ทพญ.ดร.สุพรรณิการ์ เรืองศรี และคณะ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8. ผิวหนังเทียมจากการพิมพ์ชีวภาพด้วยเจลาตินปลา โดย รศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง และคณะ จากมหาวิทยาลัยรังสิต

9. Innovative triple-action anti-aging facial scrub, mask and serum incorperating Golden flower extract beads prepared by synergistic Niosome and Fluid-bed coating technologies โดย รศ.ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ จาก บริษัท ริชโกลด์บิวตี้ แอนด์ เฮลธ์ จำกัด

10. นวัตกรรมชุดตรวจแถบสีความไวสูงสำหรับตรวจการติดเชื้อ TiLV ในปลา โดย รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11. พอลิแคท: ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถใช้ซ้ำได้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพไบโอออยล์ โดย รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12. “เคอร์มาเพียว โกล” เคอร์คูมินอยด์ออร์แกนิกละลายน้ำ จากระบบปลูกขมิ้นชันพรีเมียมร่วมกับนวัตกรรมสกัดด้วยเทคโนโลยีสะอาด โดย ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค และคณะ จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ 13. ฟองน้ำชีวภาพดูดซับไมโครพลาสติก โดย นายฤทธิ์ศักดิ์ พัฒนะ และคณะ จาก โรงเรียนธัญบุรี

14. ก๊อก ก๊อก ก๊อก ใครมาบอกหนูที โดย เด็กหญิงธนธรณ์ คูเกียรติ และคณะ จาก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 15. แอนติแบคดอทฟิล์ม: ฟิล์มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมคาร์บอนดอทจากน้ำตาลทราย สำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารต้านเชื้อแบคทีเรีย โดย ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16. เครื่องหยอดขนมกึ่งอัตโนมัติพร้อมระบบไล่ความชื้น โดย นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นด้วง และคณะ จาก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 17. การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการวิเคราะห์ภาพในทันตกรรมเพื่อตรวจจับฟันผุ โดย นางสาวนะห์ดีนา ลายู และคณะ จาก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

18. ครีมบำรุงผิวหน้าสูตรกลางวันจากสารสกัดกุหลาบออร์แกนิก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19. กล่องปลูกพืชอัจฉริยะสำหรับพื้นที่จำกัด โดย นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน และคณะ จาก โรงเรียนสายปัญญารังสิต

20. เนื้อเยื่อจำลองเพื่อการแทงเข็มแบบนำด้วยอัลตราซาวด์ โดย รศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 21. ระบบจำลองการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์คาร์ทีเชียน โดย นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์ และคณะ จาก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

22. รติ มัลติเพอร์โพส ดราย ออยล์ โดย นางรติรส จุลชาต จาก บริษัท สยาม ประทิน จำกัด 23. ศานาสถาน: น้ำยาเซลลูโลส-ปูนขาวสำหรับการอนุรักษ์โบราณสถาน โดย รศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี และคณะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24. เบิด: การพัฒนาหินสังเคราะห์ด้วยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ โดย นายธิปก ตั้งศิริพัฒน์ และคณะ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 25. อุปกรณ์วิเคราะห์ความผิดปกติการลงน้ำหนักเท้าด้วยภาพกราฟิก ออกแบบเพื่อช่วยป้องกันการล้ม โดย รศ.ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์