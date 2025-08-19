19 ส.ค. 68 – พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศิริเจริญนำ สวญ.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1,พ.ต.ท.พันธ์ศักย์ ขาวงาม รอง ผกก.ป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี สายตรวจตำรวจท่องเที่ยว ,สายตรวจ สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี
ได้พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่มีอาการป่วยนั่งพักอยู่ที่บริเวณบันไดทางขึ้นปรางค์สามยอด จึงได้ร่วมกันไปทำการช่วยเหลือเบื้องต้นและประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาปฐมพยาบาล
จากการสอบถามทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวสเปน เบื้องต้นมีอาการวิงเวียนศีรษะอวก จึงได้ช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลจนดีขึ้นสาเหตุป่วยเนื่องจากอากาศร้อนจัดนักท่องเที่ยวไม่ประสงค์ไปพบแพทย์ และได้ขอบคุณตำรวจทุกคนที่ให้การช่วยเหลือตนในครั้งนี้ และรู้สึกมั่นใจในมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวของประเทศไทย และตำรวจไทยตำรวจท่องเที่ยว
จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในระหว่างท่องเที่ยวอยู่ภายในประเทศหากต้องการความช่วยเหลือให้โทรสายด่วน 1155 หรือทางแอปพลิเคชั่น Thailand Tourist Police แอปพลิเคชั่น