รมว.นฤมล นั่งหัวโต๊ะ กศจ.กทม. เห็นชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มุ่งแก้ปัญหาเด็กนอกระบบกว่า 7 หมื่นคน หวังดึงกลับสู่ระบบให้มากที่สุด
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2568 ที่กระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กศจ.กทม.) ครั้งที่ 5/2568 โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการขออนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 223 ครอบครัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 10 ครอบครัว และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 8 ครอบครัว
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 พร้อมเห็นชอบประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2569 และประกาศฯ เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2569
โดยที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะให้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานงานไปยังผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่ด้วย เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มากกว่า
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดำเนินการส่งนักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้ารับการศึกษาต่อ ในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2568 จำนวน 51 คน,
การดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำขออนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว กรณีในเขตพื้นที่การศึกษาเดิม จำนวน 5 ครอบครัว และกรณีการย้ายภูมิลำเนา ต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ครอบครัว, การอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยสถานประกอบการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 แห่ง
รวมถึงรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (การศึกษาภาคบังคับ อายุ 6–15 ปี) จำนวนเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษาทั้งสิ้น 71,253 คน ติดตามได้ 47,486 คน คิดเป็นร้อยละ 66.64 และรายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในกรุงเทพมหานคร และรายงานผลการประชุมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมสุขภาวะ