อว.ลุยสื่อสารเชิงรุก! ชี้นักสื่อสารองค์กรต้องเป็น “ผู้กำหนดเรื่องราว” พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม การสื่อสารต้องจับต้องได้และเป็นความหวังของประชาชน ชู 7 กลยุทธ์สื่อสาร “อว.เป็นหนึ่งเดียว”
วันที่ 20 ส.ค. 68 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารองค์กรของกระทรวง อว. โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ทั้งสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกว่า 180 หน่วยงานเข้าร่วม ณ ห้อง Siam Ballroom โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพมหานคร
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า กว่า 6 ปีมาแล้วที่กระทรวง อว. ได้ทำหน้าที่เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาสและอนาคตให้กับสังคมไทย การที่พวกเรานักสื่อสารองค์กรมารวมตัวกันในวันนี้ก็เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ภารกิจของเรา คือ การก้าวสู่ “การสื่อสารเชิงรุก” อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่ใช่แค่การรายงานว่าเราทำอะไร แต่คือการ “เป็นผู้กำหนดเรื่องราว” และสร้างประเด็นที่สังคมอยากมีส่วนร่วมและเข้าถึงได้ เราต้องเปลี่ยนผลงานบนหิ้งให้กลายเป็นความหวังที่จับต้องได้ของประชาชน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กระทรวง อว. ได้กำหนดนโยบายเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของประชาคม อว.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น 7 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง โดยจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์ อว.” เพื่อเป็นศูนย์กลางรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารด่วน (Fast Communication Channel) เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในกระทรวง 2.ทำงานเชิงรุก ตอบสนองรวดเร็ว พัฒนาระบบเฝ้าระวังข่าวสารและประเด็นสังคม (Media & Social Listening) พร้อมตอบสนองสถานการณ์สำคัญภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงผลิตเนื้อหาสื่อสารเชิงบวกเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 3.ยกระดับทักษะบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ผ่านการฝึกอบรมด้าน Digital PR, Storytelling, การผลิตคอนเทนต์มัลติมีเดีย และส่งเสริมการใช้เครื่องมือ AI และแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร 4.สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ “อว.” ให้เป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ข้อความ สี โลโก้ และสโลแกนที่สอดคล้องกัน ถ่ายทอดผลงานและความสำเร็จของหน่วยงานให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงฯ อย่างมีเอกลักษณ์ 5 นำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเข้าถึงง่าย แปลงเรื่องวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้เข้าใจง่าย และเผยแพร่ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม เพื่อตอบโจทย์ผู้รับสารในยุคปัจจุบัน 6.ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น ยอดผู้เข้าถึง (Reach) และระดับการมีส่วนร่วม (Engagement) เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการสื่อสาร และ 7.เปิดพื้นที่การสื่อสารแบบสองทาง ส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับสังคมอย่างใกล้ชิด
“การนำนโยบายด้านการสื่อสารองค์กรไปสู่การปฏิบัติจริง ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเสริมบทบาทของ ‘ทีมสื่อสารองค์กรกระทรวง อว.’ ในฐานะกลไกหลักที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสะพานเชื่อมและเกราะป้องกันระหว่างองค์กรกับสาธารณชน เพื่อร่วมกันเปิดประวัติศาสตร์บทใหม่ และเป็นพลังแห่งความหวังของสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริง” ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. กล่าว
ทั้งนี้ ในการประชุมฯ ดังกล่าว ยังได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “อว. กับการสื่อสารเชิงรุก: ความหวังของสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน” โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสื่อสารองค์กรเข้าร่วม ได้แก่ ผศ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) นายพันธจักร ว่องปรีชา ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง The Diplomat Network การสื่อสารระดับสากล ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.ณภัทร เรื่องนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ น.ส.สุตานันท์ อาวจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม