“ผบ.ทบ.” เป็นประธานวันสถาปนา ทภ.3 ครบรอบปีที่ 123 มุ่งดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ภาคเหนือครอบคลุมแนวชายแดน พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.68 พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 123 โดยมี พล.ท.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระบรมรูปสมเด็จพระเอกาทศรถและพระรูปพระสุพรรณกัลยา จากนั้นเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์การกำเนิดเกิดขึ้นของหน่วยทหารในพื้นที่ ทภ.3, นวัตกรรมของหน่วยขึ้นตรง, โครงการทหารพันธุ์ดีและผลิตภัณฑ์แม่บ้าน สาขา ทภ.3 ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก นำกำลังพลประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ล่วงลับ
สำหรับกองทัพภาคที่ 3 ก่อกำเนิดเมื่อ 20 สิงหาคม 2445 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลโท เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) เป็นแม่ทัพใหญ่คุมกองทหารจาก กทม.และราชบุรี ไปปราบกลุ่มโจรเงี้ยวที่เมืองแพร่และลำปาง จนทําให้เกิดความสงบเรียบร้อยกลับคืนมา จึงยึดถือวันที่ 20 สิงหาคมเป็นวันสถาปนาของทุกปี ปัจจุบันมีภารกิจหลักตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในกำกับดูแลแนวชายแดน ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ถือเป็นกำลังหลักของกองทัพบกในการดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ที่ดำเนินการตามนโยบายและตอบสนองในภารกิจของกองทัพบกได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ อาทิ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, จ.พะเยา และ จ.น่าน,การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5, การสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามแนวชายแดน, การดูแลด้านความปลอดภัยและมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยจากเหตุความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น