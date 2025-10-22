ทูตสหรัฐฯ เข้าพบ รมว.กลาโหม ย้ำความร่วมมือด้านความมั่นคง พร้อมขอบคุณ บทบาทสหรัฐฯสนับสนุนการเจรจาหยุดยิง ไทย–กัมพูชา
เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 ที่กระทรวงกลาโหม พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ต้อนรับ นาย Robert F. Godec (โรเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ
รมว.กลาโหมได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อการเข้าพบ พร้อมย้ำว่า ไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ความร่วมมือทางทหารระหว่างไทย–สหรัฐฯ ถือเป็นเสาหลักสำคัญของความร่วมมือระหว่างกัน โดยประเทศไทยในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาค และเป็นพันธมิตรนอกองค์การสนธิสัญญา แอตแลนติกเหนือ ยังคงให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาค
ในโอกาสนี้ รมว.กลาโหมได้ขอบคุณฝ่ายสหรัฐฯ ที่ดำรงความเป็นกลางต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา และมีบทบาทในการสนับสนุนการเจรจาเพื่อแสวงหาข้อตกลงหยุดยิง
โดยไทยยืนยันว่าปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด พร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคี ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) และคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC)
ทั้งนี้ ไทยได้ให้ความสำคัญต่อการลดความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตามผลการประชุม GBC เมื่อเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบใน 4 ประเด็นได้แก่
1) การถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจการทำลายล้าง
2) การเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด
3) การร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
4) การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ ไทยได้หยิบยกกลไก IOT (Interim Observer Team) และ AOT (ASEAN Observer Team) ขึ้นในการหารือ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ไทยยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดเช่นที่เคยเป็นมา เพื่อประโยชน์
ร่วมกันและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค