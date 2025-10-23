กระทรวงทรัพย์ฯ รุกลงพื้นที่เป่าล้างบ่อบาดาล ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้ใช้น้ำ

วันที่ 23 ต.ค. 2568 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 และคณะ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลดอยฮาง ลงพื้นที่ติดตามการเป่าล้างบ่อบาดาล ที่ใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ณ หมู่ 3 เทศบาลตำบลดอยฮาง เพื่อคลายความกังวลของประชาชนผู้ใช้น้ำ

ตามที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำกก แม่น้ำรวก แม่น้ำสาย และแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้น จึงได้สั่งการให้ทำการเป่าล้างบ่อบาดาลที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ยังได้วางแผนทำการเป่าล้างบ่อบาดาลแลระบบประปาหมูบ้าน ในพื้นที่เร่งด่วน ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้านบ้านป่ายางมน หมู่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมือง ระบบประปาหมู่บ้านบ้านสันต้นแหน หมู่ 12 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย และระบบประปาหมู่บ้านบ้านเมืองงิม หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และวางแผนขยายการดำเนินงานพื้นที่อื่นๆ เพื่อคลายวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

