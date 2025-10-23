กอ.รมน. พร้อมภาคีเครือข่าย น้อมรำลึกครบรอบ 115 ปี พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

วันที่ 23 ต.ค.2568 ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (ผอ.สมท.กอ.รมน.) คณะผู้บริหารของสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยเครือข่ายมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประเภทต่าง ๆ

ประกอบด้วย ชมรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร(พคบ.), สมาคมไทยซิกข์, เครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.), นักวิชาการประจำคณะกรรมการสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงและเครือข่ายความมั่นคง, ชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย(ชสท.), สมาชิกเครือข่ายกำลังสำรองเพื่อความมั่นคง,

คณะอาจารย์ นักศึกษาจากโครงการเพชรในตม, ชมรมนักธุรกิจไทย-อินเดีย, สมาคมนักธุรกิจ, สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์, สภาสตรีแห่งชาติ, มวลชนธนาจิรัญ, สมาคมนามธารีสังคัต, อาชีวะปกป้องสถาบัน และกลุ่มเทิดทูนสถาบัน จัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์พระปิยมหาราช”

จากนั้น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

กิจกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในวันนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และจะธำรงรักษาปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ยั่งยืนสืบไป

