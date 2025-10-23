สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เผยข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกนกฟลามิงโก้” จำนวน 3 ตัว ที่เพิ่งฟักออกจากไข่เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา สร้างความปลื้มใจให้กับทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์เป็นอย่างมาก
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ลูกนกฟลามิงโก้ทั้ง 3 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสัตวแพทย์และพี่เลี้ยงสัตว์ ขณะนี้ยังไม่ทราบเพศของลูกนก โดยในปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีนกฟลามิงโก้ทั้งหมด 73 ตัว แบ่งเป็นตัวเต็มวัย 70 ตัว และลูกนกเกิดใหม่ 3 ตัว
ล่าสุด! ลูกนกฟลามิงโก้ทั้ง 3 ตัว ได้ออกมาอวดความน่ารักให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมแล้ว ร่วมกับฝูงฟลามิงโก้ตัวเต็มวัยในส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโก้ โซนแอฟริกา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมและเก็บภาพความน่ารักของลูกนกฟลามิงโก้ได้ทุกวัน ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3831-8444