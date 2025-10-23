ม.เกษตร ถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า หน้าพระลานพระราชวังดุสิต วันปิยมหาราช
ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568”
ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานิสิต ผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานิสิต และผู้แทนคณะผู้นำนิสิตจาก องค์การบริหาร องค์การนิสิต สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต และสโมสรนิสิต เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า หน้าพระลานพระราชวังดุสิต