ม.เกษตร ถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า หน้าพระลานพระราชวังดุสิต วันปิยมหาราช

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568”
ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานิสิต ผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานิสิต และผู้แทนคณะผู้นำนิสิตจาก องค์การบริหาร องค์การนิสิต สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต และสโมสรนิสิต เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า หน้าพระลานพระราชวังดุสิต

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
2

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 เปิดตลาดเช้า ประกาศครั้งแรก ร่วงลงอีก รีบเลย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ15 เตือน พายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักถึงหนักมาก
4

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 แล้ว รีบเลย เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวน30ครั้ง ร่วงลงอีก เทียบราคาปิดวานนี้
6

โทรบอกรักยายครั้งสุดท้าย ก่อนบอกโดนงูเห่าฉก กู้ภัยเจอตัวยาวเกือบเมตร
7

ทำไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นเบาหวาน ทั้งที่ "กินข้าวขาวทุกมื้อ" เจาะเคล็ดลับสุขภาพดี
8

สุดโหด เจ้าหนี้มาทวงเงิน ลูกหนี้ไม่มีจ่าย บังคับโดดลงคลองจมน้ำดับ
9

ไม่ทันเป่าเค้ก! 2หนุ่มออกไปซื้อเจอตร.รวบพกปืนเปิดปากแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้ยาอยู่ที่พลูวิลล่า เจอพยาบาลสาวร่วมด้วย
10

เป็กกี้ ศรีธัญญา ควักเงินสด 20ล้าน! รีบเก็บทองหลังราคาร่วงแรง แต่..เข่าปุ๊บติดดอยปั๊บ