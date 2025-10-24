องค์การสวนสัตว์ฯ ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญ ฟื้นฟูประชากรนกเงือกใหญ่ “นกกาฮัง” คู่ที่ 4 พิสูจน์ความพร้อมใช้ชีวิตในธรรมชาติ หลังหายจากป่าภาคเหนือเกือบ 20 ปี

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยถึงความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของโครงการฟื้นฟูประชากรนกเงือกใหญ่ในพื้นที่ป่าภาคเหนือ

นายณรงวิทย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเชียงดาว โครงการได้ดำเนินการปล่อย “กำไล” และ “สร้อย” นกกาฮัง (นกกก) คู่ที่ 4 คืนสู่ป่าธรรมชาติ เพื่อเติมเต็มความหลากหลายทางชีวภาพ หลังนกเงือกใหญ่ชนิดนี้เคยหายไปจากผืนป่าแห่งนี้เกือบสองทศวรรษ

แม้การปล่อยจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่สัญญาณที่ส่งกลับมาหลังการติดตามเป็นเวลาสองสัปดาห์เต็ม ๆ คือ “ชัยชนะที่เหนือความคาดหมาย”

วันนี้ 24 ตุลาคม 2568 “ทีมงานติดตามด้วยระบบวิทยุอย่างใกล้ชิด และสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือ ตลอดสองสัปดาห์เต็มๆ หลังได้รับอิสรภาพ ทั้งคู่ตัดสินใจไม่กลับมากินอาหารที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ (Life Support) ใกล้กรงฝึกเลยแม้แต่น้อย” นายณรงวิทย์กล่าว

นี่คือเครื่องพิสูจน์ที่กินใจว่า นกเงือกใหญ่คู่รักคู่นี้ พึ่งพาตนเอง ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเลือกที่จะ บินหากินผลไม้ธรรมชาติ เช่น ต้นตะคร้อ ในป่าใหญ่

“นี่คือสัญญาณที่ดีที่สุดว่า นกกาฮังได้กลับบ้านอย่างแท้จริงแล้ว ความสำเร็จนี้ยืนยันว่า ความพยายามในการฟื้นฟูพฤติกรรมตามธรรมชาติของนกกาฮังนั้นประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม “กำไล” และ “สร้อย” มีความพร้อมทางพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์ ที่จะดำรงชีวิต สร้างครอบครัว และเป็นกลไกสำคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์เพื่อ ฟื้นฟูผืนป่าภาคเหนือให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง” ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าว

