ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน ผบช.ภ.7 ตรวจเยี่ยม สภ.บางเลน มอบสิ่งของ-เงินบำรุงขวัญ ตร.ทุพพลภาพ ตามนโยบาย ผบ.ตร.
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 น.พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บางเลน จ.นครปฐม พบ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม, พ.ต.อ.วรัญญู กุลดิลก รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม, พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผกก.สภ.บางเลน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ
ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผบช.ภ.7 ได้เดินตรวจความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานีตำรวจ ได้ตรวจดูความเรียบร้อยที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ ได้พูดคุยและให้กำลังใจและมอบสิ่งและเงินบำรุงขวัญให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเน้นย้ำดังนี้
1.ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2.การบริการภายในสถานีตำรวจ ต้องรวดเร็ว ทันสมัย และเป็นธรรม ONE STOP SERVICE
3.การบริการภายนอกสถานีตำรวจ ต้องมีความพร้อมในการเข้าระงับเหตุ ภายใน 2 ชม
4.งานป้องกันปราบปราม ต้องเป็นหน่วยงานด่านหน้าการดูแลความปลอดภัยของ สร้างความปลอดภัยให้ทั้งตำรวจและประชาชน
5.งานสืบสวน และงานการข่าว ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการคลี่คลายคดีอาญาและจับกุมคนร้าย
6.งานสอบสวน เป็นหน่วยงานหลักด่านแรกของกระบวนการยุติธรรม ต้องชอบด้วยกฎหมาย
7.งานจราจร เป็นผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกบนท้องถนนแก่ประชาชน บังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อลดอุบัติเหตุ
8.งานอำนวยการ ยึดหลักกฎหมายและระเบียบในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชน
9.ต้องขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เป็นภัยคุกคามกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน อาทิเช่น ยาเสพติด อาวุธปืน สถานบริการ กลุ่มแก๊งวัยรุ่น เพื่อยับยั้งมิให้ก่อเหตุอาชญากรรม
10.การสร้างศรัทธาต่อประชาชน การสร้างภาพลักษณ์ตำรวจ
11.การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของสถานีตำรวจ เพื่อตอบสนองและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
12.กำชับมาตรการให้เพิ่มวงรอบในการตรวจตราร้านทอง ติดตั้งประตู นิรภัย, ลูกกรง เหล็กดัด, ระบบสัญญาณเตือนภัย, กล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพ” เพื่อเพิ่มความปลอดภัย