เวที VOCATIONAL STARS 2025 รวมพลังเยาวชนอาชีวะทั่วประเทศ แสดงศักยภาพด้านสุขภาพและความงาม พัฒนาทักษะสู่สายอาชีพแห่งอนาคต พร้อมสะท้อนพลังการพัฒนาและความตั้งใจดีจากภูมิภาคอาเซียน

บรรยากาศงาน “THE 2nd HEALTH AND BEAUTY CONTEST VOCATIONAL STARS 2025” ภายใต้แนวคิด “อาชีวศึกษา สร้างแชมป์ สู่มืออาชีพด้านสุขภาพและงาม”จัดขึ้นอย่างคึกคักจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหานักเรียนอาชีวะต้นแบบ ที่มีความสามารถด้านสุขภาพและความงามครบวงจร

การประกวดในปีนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และจิตบริการในสายอาชีพสุขภาพ ความงาม และสปา โดยผสมผสานศาสตร์แผนไทยเข้ากับนวัตกรรมยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต

หนึ่งในผู้ที่ได้รับการยกย่องบนเวที คือ คุณอารยา ธาตุบุรมย์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนนวดแผนไทย สุโขอโยธยาขอนแก่น เจ้าของรางวัล “ต้นแบบครูผู้สอนนวดแผนไทยและสปาดีเด่น” จากงาน Best Thailand 2024 สะท้อนถึงความตั้งใจของครูอาชีวะไทย ที่มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมส่งต่อคุณค่าความงามจากภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากล

