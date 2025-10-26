ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง พระราชินี เชิญพระบรมศพ พระพันปีหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 26 ต.ค. 2568 ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยประชาชนชาวไทย เฝ้าฯ รอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะขบวนพระบรมศพ เคลื่อนผ่านบริเวณสี่แยกปทุมวันไปยังพระบรมมหาราชวัง

โดย สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน ได้ตั้งจุดลงนามถวายความอาลัย พร้อมถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศพิธีเคลื่อนพระบรมศพ ผ่านทางจอภาพขนาดใหญ่ของศูนย์การค้ากลุ่มสยามพิวรรธน์ เพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เปิดรายละเอียดทั้งหมด หนังสือลงนาม 4 ฝ่าย ปฏิญญายุติศึก ไทย-กัมพูชา
3

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
4

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
5

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
6

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
7

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
8

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
9

เผยโบราณราชประเพณี เรื่อง 'สรงน้ำพระบรมศพ การถวายหน้ากากทองคำ หักพระสาง'
10

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย