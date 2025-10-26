ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง พระราชินี เชิญพระบรมศพ พระพันปีหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง
วันที่ 26 ต.ค. 2568 ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยประชาชนชาวไทย เฝ้าฯ รอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะขบวนพระบรมศพ เคลื่อนผ่านบริเวณสี่แยกปทุมวันไปยังพระบรมมหาราชวัง
โดย สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน ได้ตั้งจุดลงนามถวายความอาลัย พร้อมถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศพิธีเคลื่อนพระบรมศพ ผ่านทางจอภาพขนาดใหญ่ของศูนย์การค้ากลุ่มสยามพิวรรธน์ เพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้