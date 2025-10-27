ปลัดทส. ประธานประชุมคณะกรรมการอนุสัญญา CITES ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2568 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม CITES CoP 20 ณ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2568 เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 20 (CITES CoP 20) โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมครั้งนี้ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านอนุสัญญา CITES ของประเทศไทยในประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การส่งสัตว์ป่าคืนสู่ประเทศถิ่นกำเนิด การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสัตว์ต่างถิ่น การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุม และการลักลอบค้าสัตว์เลี้ยงประเภทพิเศษ (Exotic pet) จากประเทศไทยยังสาธารณรัฐอินเดีย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาและเห็นชอบท่าทีของประเทศไทยต่อวาระการประชุม CITES CoP 20 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ Silk Road Samarkand Expo Center เมืองซามาร์คันด์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2568 โดยประเทศไทยมีมติ “ไม่สนับสนุน” วาระหลัก (Working Document) จำนวน 2 วาระ เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินการอาจสร้างภาระต่อการตรวจสอบและการจัดการ รวมถึง “ไม่สนับสนุน” ข้อเสนอ (Proposal) จำนวน 2 ข้อ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการประเมินผลกระทบและการตรวจสอบแหล่งที่มา
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับรางวัล Clark R Bavin Wildlife LAW Enforcement Award จำนวน 2 รายได้แก่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช และ พล.ต.ต. วัชรินทร์ พูสิทธิ์ อดีตผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมสัตว์ป่าและพืชป่า