กลุ่มแบงคอกเฟิร์-ชาวคลองเตย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมี คณะสงฆ์ วัดสะพาน กลุ่มพี่น้องแบงคอก เฟิร์ส จากการรวมตัวกันของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อดีตผู้สมัคร ส.ส. และอดีต ส.ก. และประชาชนชาวคลองเตย ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ และกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป สวดพระอภิธรรม เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดภูษาโยง ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล ประธานในพิธี และเจ้าภาพประจำวัน ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธี กรวดน้ำ รับพร และกราบลาพระรัตนตรัย พร้อมถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ ก่อนกราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธีโดยสมบูรณ์

สำหรับ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ที่ พิเศษ 7/2568เรื่อง แนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้คณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ ดำเนินการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ หรือสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล ตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชน ประจำทุกวันเป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

