นายเขมพัสตร์ กิตติภัคดีกุล ผู้จัดการบริษัทซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เปิดเผยกรณีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ถอนอายัดเหล็กข้ออ้อย 41,635 เส้น มูลค่า 40 ล้านบาท ซึ่ง สมอ.อายัดไว้ตรวจสอบว่าได้มาตรฐานหรือไม่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงาน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2567 โดยหน่วยงานที่ตรวจสอบคือ สถาบันเหล็กกล้า และ สมอ.ทราบผลตรวจว่าเหล็กได้มาตรฐานเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งขณะนัันนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ ปัญหาคือทำไม สมอ.จึงไม่ถอนอายัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 เพิ่งมาถอนอายัดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ซึ่งล่าช้าไปถึง 5 เดือน
นายเขมพัสตร์ กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดโรงงานเมื่อปี 2554 ถึง เหตุเพลิงไหม้ 18 ธันวาคม 2567 ซินเคอหยวนถูกตรวจสอบจากสมอ. EIA กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เคยพบว่าเหล็กของ ซินเคอหยวนไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการเพิกถอน มอก.แต่อย่างใด การที่สมอ.มาตรวจและถอนอายัดหลังที่นายเอกนัฏ พ้นตำแหน่งรัฐมนตรี ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพราะผลการตรวจว่าเหล็กได้มาตรฐานออกมาในสมัยที่นายเอกนัฏเป็นรัฐมนตรี แต่ที่ผิดปกติคือรู้ผลตรวจตั้งแต่ 24 เมษายน 2568 ทำไมจึงไม่มาตรวจถอนอายัด
นายเขมพัสตร์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการให้ข่าวว่า โรงงานผลิตเหล็กที่ใช้เตา IF (Induction Furnace) ซึ่งประเทศจีนไม่ให้ใช้จึงหนีมาเปิดโรงงานผลิตที่ประเทศไทย เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะเตา IF ผลิตได้รวดเร็ว ลดการขาดดุลไม่ต้องนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ผู้บริโภคในวงการก่อสร้างได้รับประโยชน์ เหล็กมีราคาถูกกว่า เหล็กที่ผลิตจากเตา EAF ซึ่งเป็นระบบเก่า โรงงานผลิตเหล็กเดิมในไทย ใช้เตา EAF มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าเหล็กที่ผลิตจากเตา IF ราคาเหล็กเดิมจึงแพงกว่า รัฐบาลส่งเสริมให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ซิน เคอ หยวนจึงเข้ามาลงมาทุนตั้งแต่ปี 2554 ด้วยเงินหลายพันล้านบาท ได้รับการส่งเสริมจาก BOI นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ใช้กับเตา IF มาใช้ผลิตเหล็กส่งขายไปทั่วโลก มีคณะกรรมการควบคุมสิ่งแวดล้อม (EIA) คอยตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เหล็กสแตนเลสและเหล็กพิเศษส่วนใหญ่ ใช้เทคโนโลยีเตา IF (Induction Furnace) ในการผลิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและการส่งเสริมจากรัฐบาลจีนด้วย
นายเขมพัสตร์ กล่าวว่า การให้ข่าวว่าตึกสตง.ถล่มเพราะเหล็กไม่ได้มาตรฐานของซินเคอหยวน โดยนำเหล็กที่ผ่านการใช้งานแล้วในซากตึกสตง.ไปส่งตรวจ ผู้ที่มีความรู้และเป็นนักบริหารมืออาชีพจะไม่ทำเยี่ยงนั้น เนื่องจากเหล็กที่ผ่านการใช้งานแล้วย่อมมีค่าความยืดหยุ่นแตกต่างจากเหล็กที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ส่วนสาเหตุตึกสตง.ถล่ม รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสี่สถาบัน ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม ขึ้นมาสืบสวนหาสาเหตุ ซึ่งได้ข้อมูลไปในทางเดียวกันโดยพบว่า ปัญหาสาเหตุมาจากการออกแบบ และแรงเฉือน เหล็กไม่ใช่สาเหตุของตึกถล่ม