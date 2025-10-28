สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย เปิดตัวยุวทูตสันติภาพ รุ่นที่ 2 เป็นตัวแทนเยาวชนไทยร่วมกิจกรรมระดับโลก ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี พร้อมเตรียมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ ณ นครวาติกัน
เคยสร้างปรากฏการณ์ด้วยการนำคณะยุวทูตสันติภาพ ผู้แทนเยาวชนสร้างสื่อสันติภาพจากประเทศไทย เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ นครรัฐวาติ เมื่อปีที่แล้ว โดยเป็นคณะยุวทูตสันติภาพจากประเทศไทย คณะแรกของไทยที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา อย่างเป็นทางการ ณ นครรัฐวาติกัน ปีนี้ สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โดยการสนับสนุนจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) ดำเนินการโครงการยุวทูตสันติภาพ สู่นครวาติกัน เป็นปีที่ 2 โดยมีเยาวชนไทย 5 คนผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตสันติภาพ ได้แก่
1.ด.ช.นราวิชญ์ บุญฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
2.ด.ญ.ภัทราพร อุปมากาญจน์ โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนล ไพโอเนียร์
3.ด.ช.ภูรพัฒน์ นราวิจิตธนันต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4.ด.ช. กฤตเพชร ตราชู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.ด.ญ.ชญาภา อุปมากาญจน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
โดยยุวทูตสันติภาพ ทั้ง 5 คนจะทำหน้าที่สร้างสรรค์สื่อเพื่อส่งต่อแนวคิดเรื่องการสร้างสันติภาพ และมุมมองความรู้ของเยาวชนเกี่ยวกับสันติภาพ สื่อสารผ่านรายการโทรทัศน์ ช่อง 5 และโซเซียลมีเดีย
นายรัชพล สุวรรณโชติ นายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการยุวทูตสันติภาพ สู่นครวาติกัน กล่าวว่า “การเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ของทีมยุวทูตสันติภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2568
ทีมยุวทูตสันติภาพ ได้เริ่มงานแรกโดยร่วมกับคณะผู้แทนประเทศไทยจากวัดโพธิ์ และสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมคารวะหลุมพระศพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิกองค์ที่ 266 และประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ณ มหาวิหารซานตามาเรียมัจโจเร (Basilica di Santa Maria Maggiore) ซึ่งเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของโรม ยังเป็นสถานที่เก็บรักษาสมบัติล้ำค่า เช่น ซากไม้จากรางหญ้าที่ประสูติของพระเยซู และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ พระองค์ทรงมักมาสวดภาวนา ณ โบถส์แห่งนี้ ดังนั้น เมื่อทรงสิ้นพระชนน์ จึงได้มีการนำพระศพของพระองค์มาเก็บไว้ ณ มหาวิหารแห่งนี้ โดยเปิดให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมคารวะหลุมพระศพได้ และเพื่อการน้อมคารวะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในฐานะอดีตผู้นำศาสนาระดับโลก ผู้สร้างคุณูปการให้กับโลกมากมายแล้ว ทีมยุวทูตสันติภาพยังได้กตัญญูและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงเปิดโอกาสให้คณะยุวทูตสันติภาพ รุ่นที่ 1 ได้เข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานด้านการส่งเสริมสันติภาพจากเด็กเยาวชน จนเกิดเป็นโครงการยุวทูตสันติภาพ รุ่นที่ 2 ในปีนี้”
ทีมยุวทูตสันติภาพ รุ่นที่ 2 จากประเทศไทย ยังมีภารกิจในการเข้าร่วมพิธีการประกาศในการเริ่มต้นสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 14 อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผู้นำศาสนา ผู้นำจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก พร้อมขบวนเสด็จของสมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 14 สู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ พิธีสวดภาวนา ณ สุสานนักบุญเปโตร และพิธีมิสซาเข้ารับตำแหน่งของสมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 14 เพื่อเป็นการประกาศในการเริ่มต้นสมณสมัยของพระองค์อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับว่าเป็นพิธีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ระดับโลก.