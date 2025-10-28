“ผบ.กร.” เปิดฝึก บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ สอดรับกับนโยบายผบ.ทร. เป็นปีแห่งความพร้อมรบของทร.

28 ต.ค. 68 – พล.ร.อ.กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี 2569

โดยมีผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการฝึกดังกล่าว เป็นไปตามแผนการฝึกประจำปีของกองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ การฝึกในครั้งนี้

นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกำลังพลแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ตลอดจนการตรวจสอบและการประเมินความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านองค์บุคคล ด้านองค์วัตถุ และด้านองค์ยุทธวิธี ซึ่งสอดรับกับนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี 2569 ที่ว่า “ปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
3

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
4

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
8

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
9

รถดูดส้วมระเบิด สุดระทึก พนักงานบนรถเสื้อขาด ได้รับบาดเจ็บ (คลิป)
10

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง