“ผบ.กร.” เปิดฝึก บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ สอดรับกับนโยบายผบ.ทร. เป็นปีแห่งความพร้อมรบของทร.
28 ต.ค. 68 – พล.ร.อ.กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี 2569
โดยมีผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการฝึกดังกล่าว เป็นไปตามแผนการฝึกประจำปีของกองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ การฝึกในครั้งนี้
นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกำลังพลแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ตลอดจนการตรวจสอบและการประเมินความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านองค์บุคคล ด้านองค์วัตถุ และด้านองค์ยุทธวิธี ซึ่งสอดรับกับนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี 2569 ที่ว่า “ปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ”