ผบช.น. เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีตำรวจระดับสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2569 ( MPB BASIC SWAT 2026) รุ่น 2
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ต.ค. 2568 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รองผบช.น. รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.ผบช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 รองผบก.น.1-9 หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีระดับสถานีตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพและทักษะการเข้าควบคุมสถานการณ์ด้านยุทธวิธีให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติและประชาชน ในห้วงวันที่ 27 ต.ค. – 28 พ.ย.2568 จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 510 นาย ที่ สนามยิงปืน กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.)
สืบเนื่องจากตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีระดับสถานีตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ 2568 ห้วงระหว่างวันที่ 4 ส.ค. – 5 ก.ย.2568 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 511 นาย ชุดปฏิบัติการพิเศษดังกล่าวมีผลการปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้ในภารกิจป้องกันปราบปรามได้เป็นอย่างดี มีการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพอาชญากรรม ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งภาคประชาชน
พล.ต.ท.สยาม และ พล.ต.ต.ชรินทร์ จึงได้เห็นควรให้จัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ฝึกทบทวนยุทธวิธี ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนกำลังในการปฏิบัติของหน่วยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อันจะเป็นการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ด้าน พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความจำเป็นฝึกยุทธวิธีอยู่เสมอ เป็นหนึ่งในวิธีการให้เกิดความปลอดภัย ต้องได้รับความควบคุมและฝึกยุทธวิธีอย่างเข้มงวด เพื่อดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนที่มาที่ไปผู้บังคับบัญชาได้ จากเหตุกราดยิงที่เกิดความสูญเสีย การระงับเหตุถูกคนร้ายเสียชีวิต ถ้าไม่เตรียมพร้อมมีโอกาสสูญเสียได้
กรณีมีเหตุกราดยิงใช้อาวุธ ตำรวจต้องเข้าไปถึงชุดแรก จะให้ชุดอรินทราชเข้าไปอย่างเพียงอาจไม่เพียงพอ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก่อน โดยเฉพาะสน.พื้นที่ต้องเข้าระงับเหตุก่อนเสมอ
ดังนั้น จึงต้องมีการฝึกนี้ให้พวกเราเก่งขึ้นและมีพื้นฐานที่ถูกต้อง พวกเราได้รับการฝึกอย่างถูกต้อง พวกเราจะเข้าระงับเหตุได้อย่างถูกต้องไม่ต้องรอชุดอรินทราช และป้องกันการสูญเสียได้ ชุดแรกที่ฝึกไป พวกเราจะทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นรวมตัวก่อความเดือดร้อนนรำคาญ เอารถสายตรวจ ปืนพกสั้นวัยรุ่นที่ก่อเหตุอาจจะไม่กลัว จึงมีแนวคิดต้องฝึกเพิ่มเอาชุดที่ฝึกนี้ลงพื้นที่
รวมถึงป้องกันเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ เนื่องจากมีความเสี่ยงโอกาสคนร้ายใช้อาวุธก่อเหตุชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์มีความเสี่ยงสูง การใช้ชุดพวกเราลงตรวจพื้นที่ทำให้รู้สึกน่าเกรงข้าม คนร้ายก่อเหตุต้องคิดหนักอย่างแน่นอน และทำให้การหนีรอดของคนร้ายลดน้อยลง จึงต้องมีการฝึกเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุดเพื่อเฝ้าระวังเหตุ ทุกสิ่งที่ให้ฝึกคือวิธีการเอาตัวรอดในสถานการเสี่ยงชีวิต เพียงเสียววินาทีในสภาวะกดดัน ต้องฝึกฝนจนทำได้โดยอัตโนมัติ และต้องมีการทบทวน ขอให้พวกเราตั้งใจตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุดต่อไป