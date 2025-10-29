29 ต.ค. 68 – พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.2 ตรวจเยี่ยม สน.คันนายาว พบ พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว พ.ต.ท.นิวัติ ธรรมสอน สว.จร. พ.ต.ท.อมรินทร์ เเย้มกลิ่น สวป.สน.คันนายาว

ร.ต.อ.ปฏิญญา จิรัญดร ร.ต.ท.วรธัช สว่างจิตร์ รอง สว.(สอบสวน) พงส.เวรฯ ผู้ช่วย พงส. พนักงานวิทยุ อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงกำชับให้ดำเนินการตาม Mindset ของ ผบ.ตร. และดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของ ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ สน.คันนายาว ได้ประสาน คณะอาจารย์และช่างตัดผม ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มาให้บริการตัดผม ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ พร้อมครอบครัว และประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ฟรี ที่ ศาลาริมน้ำ ข้าง สน.คันนายาว เเขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
5

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
6

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
7

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
9

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
10

ค้นโกดัง อู่ดังปทุมธานี เจอแล้ว ซุปเปอร์คาร์ มูลค่า9ล้าน รถหรูรอซ่อมอื้อ