29 ต.ค. 68 – พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.2 ตรวจเยี่ยม สน.คันนายาว พบ พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว พ.ต.ท.นิวัติ ธรรมสอน สว.จร. พ.ต.ท.อมรินทร์ เเย้มกลิ่น สวป.สน.คันนายาว
ร.ต.อ.ปฏิญญา จิรัญดร ร.ต.ท.วรธัช สว่างจิตร์ รอง สว.(สอบสวน) พงส.เวรฯ ผู้ช่วย พงส. พนักงานวิทยุ อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงกำชับให้ดำเนินการตาม Mindset ของ ผบ.ตร. และดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของ ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
พร้อมกันนี้ สน.คันนายาว ได้ประสาน คณะอาจารย์และช่างตัดผม ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มาให้บริการตัดผม ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ พร้อมครอบครัว และประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ฟรี ที่ ศาลาริมน้ำ ข้าง สน.คันนายาว เเขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ