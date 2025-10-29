สุชาติ จับมือ ผู้ว่า กทม. – ส.อ.ท. เปิด Green List Plus โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5 ตรวจสภาพรถยนต์ ลดสูงสุด 50% ที่ศูนย์บริการรถยนต์ที่เข้าร่วม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ต.ค. 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และน.ส.ยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ Green List Plus “โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5” ณ ห้องศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ อาทิ กระทรวงพลังงาน กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภาคเอกชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายฝุ่น PM2.5 จากการขนส่ง
นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนให้ประชาชนนำรถยนต์เข้ามารับบริการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ดังสโลแกนที่ว่า “ตรวจสภาพรถกันสักนิด ลดมลพิษฝุ่นได้” พร้อมทั้งจะผลักดัน โครงการ Green List Plus “โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5” นี้ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันผลักดันโครงนี้ให้สำเร็จ สิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เกิดความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นคือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่ ระดับนโยบาย กลางน้ำ คือกลุ่มภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงปลายน้ำ ได้แก่ ภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือ รวมถึงภาคเกษตรกรรม และท้องถิ่น ที่จะต้องเดินหน้าประสานความร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้น
การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนนำรถยนต์ขนาดเล็กเข้ารับการตรวจสภาพ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากค่ายรถยนต์ในการจัดโปรโมชั่นต่อที่ 1 ให้ส่วนลดราคาค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพเครื่องยนต์ฟรีกว่า 55 รายการ และให้ส่วนลดราคาค่าน้ำมันเครื่อง ค่าอะไหล่และค่าแรงสูงสุดถึง 50%
สำหรับรถยนต์ที่เข้ารับบริการกับศูนย์บริการรถยนต์ 9 แบรนด์ คือ อีซูซุ มิตซูบิชิ นิสสัน โตโยต้า ฮอนด้า มาสด้า ฮีโน่ ฟอร์ด และซูซูกิ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 1,745 ศูนย์บริการ หรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของผู้ค้าน้ำมัน 5 แห่ง คือ ปตท. บางจาก เชลล์ พีที และโมบิล และศูนย์บริการบีควิก ที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้ที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียวหรือ Green List Plus กับกรุงเทพมหานคร ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่อที่ 2 จากเครือข่ายเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี แอ็กส์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท แอดวานส์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการให้สิทธิการจอดรถยนต์ฟรีเพิ่มเติมในห้าง เซ็นทรัล The mall และโลตัส รวมถึงได้รับบัตรกำนัลค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS และส่วนลดราคาสำหรับการซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์หรือประกันภัยรถยนต์ผ่าน AIS