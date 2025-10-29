29 ต.ค. 68 – กองทัพบก ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ประจำปี 2568 ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนำประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและความบริบูรณ์แห่งพิธีทอดกฐิน หารายได้สมทบทุน ในการจัดสร้างวัดวชิรธรรมาราม น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งในคราวนี้ คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลกองทัพบก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันถวายปัจจัยสมทบทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,611,786 บาท
กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย พิธีสมโภชกฐิน พิธีสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีทอดกฐินภายในพระอุโบสถ และการถวายผ้าห่มพระพุทธเมตตาเสนานาถบนพระวิหารการเปรียญ โอกาสนี้ กำลังพลกองทัพบก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนที่มาร่วมงาน อาทิ โรงครัวพระราชทานสำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน จุดบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ และการบริการประชาชนต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างพร้อมเพรียง
สำหรับวัดวชิรธรรมารามนั้น กองทัพบก ได้มีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่อง อาทิ การถวายพระพุทธเมตตาเสนานาถ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระวิหาร เมื่อปีพุทธศักราช 2556 และได้ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในปีพุทธศักราช 2568 กองทัพบก ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาวัดในการจัดสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัด จำนวน 4 ประตูใหญ่ การปรับปรุงพื้นลานอุโบสถ รวมถึงการบูรณะกุฏิสงฆ์และศาลาเรือนไทยที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะอย่างสมบูรณ์ พร้อมรองรับศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่
การจัดพิธีทอดกฐินเป็นประเพณีสำคัญของพระพุทธศาสนาและสังคมไทย ที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา และธำรงรักษาประเพณีอันดีงามของชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพบก ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความดีงามในหมู่กำลังพล สะท้อนถึงบทบาทของกองทัพบกที่ยึดมั่นในการปกป้องเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง