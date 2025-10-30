มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบขนมขบเคี้ยวของว่าง ผ่านให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน ในพิธีสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 30 ต.ค. 2568 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้มอบขนมขบเคี้ยวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากบุก จำนวน 200 ลัง (72,000 ซอง) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คุณสราญจิต หวัง กรรมการบริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานถวายสักการะฯ ณ บริเวณงาน
โดยมี นางอัจฉรา เกษมวัฒนา รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
หลังจากนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง จัดเลี้ยงอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี
ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ เปิดเผยว่า ตนและทีมงานขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรตลอดมา พร้อมกับเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละการทำงานเพื่อประเทศชาติ
ดังนั้น มูลนิธิฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ มูลนิธิฯ หัวใจบริสุทธิ์ พร้อมเป็นพลังเล็ก ๆ ในการร่วมทำความดีเพื่อส่วนรวมและเดินหน้าทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปนิธานต่อไป