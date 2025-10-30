พลัง “การศึกษา” รากฐานของความเท่าเทียมและโอกาส คุณหญิงกัลยา ร่วมการบรรยายให้กับสถาบันระดับโลก ในหัวข้อ “Women Leading with Purpose”

กรุงเทพฯ, 30 ตุลาคม 2568 – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานพรรคไทยก้าวใหม่ ผู้นำหญิงที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ได้รับเกียรติให้เป็น ตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทย เข้าร่วมการเสวนาระดับนานาชาติในรูปแบบ Webinar ภายใต้หัวข้อ “Women Leading with Purpose” ซึ่งจัดขึ้นโดย Drucker School of Management, Claremont Graduate University

ถือเป็นการแสดงถึง บทบาทความเป็นผู้นำหญิงไทยที่สถาบันระดับโลกให้การยกย่อง ในฐานะผู้ขับเคลื่อนสังคมด้วยวิสัยทัศน์ คุณค่า และจุดมุ่งหมายอันทรงพลัง การเสวนาครั้งนี้มุ่งเน้นแนวคิด “ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย (Purpose-Driven Leadership)” มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้กับสังคมและอนาคตของเยาวชน

โดยเน้นย้ำถึงพลังของ “การศึกษา” ในฐานะรากฐานของความเท่าเทียมและโอกาส พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การผลักดันนโยบายที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้นำแห่งอนาคตที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน และยังได้มีโอกาสตอบคำถามพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วม webminar ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิด ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

“การเป็นผู้นำ ไม่ได้หมายถึงการอยู่ข้างหน้าเพียงลำพัง แต่คือการยื่นมือพาผู้อื่นก้าวไปด้วยกัน ด้วยหัวใจที่มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อส่วนรวม” — คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

พลัง “การศึกษา” รากฐานของความเท่าเทียมและโอกาส

พลัง “การศึกษา” รากฐานของความเท่าเทียมและโอกาส

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
2

ชายวัย 62 ปี ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์ชี้ มาจาก 3 พฤติกรรมที่หลายคนมองข้าม
3

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน
4

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
5

งูเหลือมยักษ์ กินเหยื่ออิ่มนอนกลางถนน คอหวยไม่พลาดส่องทีเด็ดได้เลขเบิ้ลสวยๆ
6

บุกทลายแหล่งกบดาน ผู้ดูแล-ออกแบบเว็บพนันรายใหญ่ สารภาพดูแล 5 เว็บไซต์ลูกค้ากัมพูชา
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
8

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
9

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใดกำลังจะได้ตำแหน่งใหม่หรือใหญ่โต และราศีที่ไม่ควรตำหนิใครโดยไม่จำเป็น
10

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 33 ผันผวนขึ้น-ลงไม่หยุด จับตาสถานการณ์ราคา