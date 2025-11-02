วันจันทร์ที่ 3 พ.ย.2568 น้อมรำลึกครบรอบ 102 ปี ชาตกาล “พระครูวิสุทธิสังฆคุณ” หรือ “หลวงปู่คาน วิสุทโธ” อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาหนองบัว ต.วังแสง อ.แกดำ อดีตเจ้าคณะอำเภอแกดำ เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีเมตตาธรรมสูง

สืบสายธรรมจากหลวงปู่เนียม พุทธสโร แห่งวัดศรีบุญเรือง (วัดบ้านหนองหล่ม) ต.ดอนหว่าน อ.แกดำ จ.มหาสารคาม พระเกจิชื่อดังมหาสารคาม เมื่อกว่าเจ็ดสิบปีที่ผ่านมา

อัตโนประวัติ เกิดในสกุล จันทะฤทธิ์ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2466 ที่บ้านดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม บิดา-มารดาชื่อ นายเภา-นางหมื่อ จันทะฤทธิ์

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดบ้านหนองหล่ม ต้องออกมาช่วยงานครอบครัวทำไร่ทำนา

อริยะโลกที่ 6

อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.2487 เข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถวัดบ้านหัวหนอง ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีเจ้าอธิการเนียม พุทธสโร วัดศรีบุญเรือง ต.ดอนหว่าน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระบุญมา เตชวโร วัดบ้านหัวหนอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระบุญ อมโร วัดศรีบุญเรือง ต.ดอนหว่าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

อยู่จำพรรษาที่วัดศรีบุญเรือง มุมานะศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ จากสำนักเรียนวัดศรีบุญเรือง นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจด้านวิทยาคม ขณะนั้นหลวงปู่เนียม พระอุปัชฌาย์มีชื่อเสียงในฐานะพระเกจิจึงขอฝากตัวศิษย์

หลวงปู่เนียมให้ความเมตตาถ่ายทอดวิทยาคมให้จนหมดสิ้น รวมทั้งยังสอนอ่านเขียนอักษรธรรม อักษรไทยน้อย ทำให้มีความรู้ในการอ่านเขียนอักขระโบราณอีกแขนงหนึ่ง

ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ช่วงนี้ได้อุทิศตนพัฒนาวัดแห่งนี้จนเจริญรุ่งเรืองทุกด้าน จนถึงปี พ.ศ.2534 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบูรพาหนองบัว ต.วังแสง อ.แกดำ

ด้วยวัตรปฏิบัติที่เสมอต้นเสมอปลาย จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนในพื้นที่ ในแต่ละวันจึงมีผู้มากราบนมัสการ รับฟังธรรม และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสริมความเป็นสิริมงคล รวมทั้งปรารถนาวัตถุมงคลเหรียญรูปเหมือนรุ่น 1 ที่เข้มขลังอย่างไม่ขาดสาย

สำหรับปัจจัยที่ได้จากการบริจาคศรัทธาหาเก็บงำไว้เป็นส่วนตัวไม่ จะนำมาพัฒนาวัดบูรพาหนองบัว ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม จนเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ อาคารเรียนพระปริยัติธรรม กำแพงแก้ว ศาลาการเปรียญ เป็นต้น

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2497 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พ.ศ.2508 เป็นเจ้าคณะตำบลดอนหว่าน พ.ศ.2535 เจ้าอาวาสวัดบูรพาหนองบัว พ.ศ.2542 เป็นเจ้าคณะอำเภอแกดำ

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีที่ พระครูวิสุทธิสังฆคุณ พ.ศ.2538 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

จนถึงปี พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

หลักธรรมคำสอนที่พร่ำสอนญาติโยมมาโดยตลอดเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขาร สรรพสิ่งในโลกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะเสื่อมและดับไป ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท หมั่นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมดี ยึดศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด หากทำได้ทั้งตนเองและครอบครัวจะพานพบแต่ความสุขและความเจริญ

ล่วงเข้าปัจฉิมวัย หลังจากพ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอแกดำ ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ได้กลับมาจำพรรษาอยู่วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองหล่ม ซึ่งเป็นถิ่นมาตุภูมิ ได้อยู่ใกล้ชิดญาติพี่น้องช่วงบั้นปลายของชีวิต

ด้วยความไม่เที่ยงของสังขารท่านอาพาธบ่อยครั้งเพราะความชราภาพ แต่ท่านยังรับงานนิมนต์อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ด้วยญาติโยมมีศรัทธาจะปฏิเสธไม่ได้ บางครั้งอาการกำเริบหนักท่านยังฝืนสังขารไปตามกิจนิมนต์ที่รับไว้

หลังตรากตรำรับใช้พระพุทธศาสนามายาวนาน สุดท้ายได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2556 สิริอายุ 90 ปี พรรษา 69

