ข่าวสดพระเครื่อง

อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ ผู้คิดค้นศาสตร์พลังตัวเลข (พลิกชีวิต) ประกอบพิธีกตัญญูแผ่นดิน ทำบุญใหญ่ให้วีรชนไทย บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายพระมหาบูรพกษัตริย์และเจ้ากรรมนายเวรประเทศ เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2568 ณ จุดประกาศอิสรภาพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายโพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงนับพันคน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณบูรพมหากษัตริย์ไทย และวิญญาณนักรบที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติ พร้อมทั้งสวดมนต์ใหญ่ เพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของประเทศไทย
ภายในงานจัดบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวีรชนไทย มี พระครูวินัยธรไพโรจน์ ภัททโก เจ้าอาวาสวัดอินกัลยา อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์, ตักบาตรเทโว และพิธีไหว้ฟ้าขมาดิน โดยมี น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ที่รวมพลคนดังรักชาติอาทิ อ้น อัครวัฒน์, เกรซ พัชร์สิตา, วาม จิรกิตต์, จิลล์ จักรพงศ์, โกบอย และอีกมากมาย ร่วมขอขมาแผ่นดิน
พิธีทำบุญถวายบูรพมหากษัตริย์และเทวดารักษาประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการรวมวิญญาณนักรบทั้งหลายให้ได้รับอนุโมทนาบุญ โดย อ.กฤช ชายผ้าขาว ผู้นำพิธีกตัญญูแผ่นดิน คือ การรวมตัวของประชาชนเพื่อสวดมนต์ให้เจ้ากรรมนายเวรของประเทศไทย ด้วยพุทธปาฏิหาริย์ ด้วยบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร เป็นบทสวดพุทธปาฏิหาริย์ ซึ่งอานิสงส์ในการร่วมพิธีครั้งนี้ ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม คือพลังจิตกุศลบริสุทธิ์ของมวลชน จะแก้ไขบรรเทาวิบากกรรมของประเทศ
ผู้ที่มาร่วมงานยังได้รับเหรียญเทพพระคลังรุ่น 1 เปิดขุมทรัพย์ (เหรียญกตัญญูแผ่นดิน) ซึ่งด้านหลังมีพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าตากสินมหาราช
กว่าจะเป็นเหรียญเทพพระคลังรุ่น 1 เปิดขุมทรัพย์ (เหรียญกตัญญูแผ่นดิน) เริ่มจากการเข้าไปศึกษาเรื่องตราสัญลักษณ์ทางการเงินของประเทศไทย คือ นกวายุภักษ์ แต่เมื่อได้สัมผัสความสำคัญของตราดังกล่าวจึงผุดแนวคิดจัดพิธีบวงสรวงผ่านสื่อสัญลักษณ์นกวายุภักษ์ เพื่อปรับพลังการเงินในระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทางหนึ่ง
ทั้งนี้ การใช้ตราของเทพในองค์กร สมควรมีการจัดพิธีบวงสรวง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ขอบพระคุณความเมตตาจากพระองค์ เมื่อส่งความปรารถนาดีจากการถวายบุญกุศล แด่เทพเทวา ครูอาจารย์แล้วจะมีผลดีสะท้อนกลับมายังชีวิตปัจจุบัน
กล่าวสำหรับ “พระคลังมหาสมบัติ” เป็นเทวดาผู้ดูแลรักษาคลังมหาสมบัติของประเทศ เชื่อมโยงต่อระบบเศรษฐกิจของชาติ จึงอัญเชิญองค์พระคลังมหาสมบัติ เพื่อเป็นสื่อนำในการสื่อสารกับคนไทยทั้งชาติ ให้มารวมพลังในพิธีบวงสรวงเทพพระคลังมหาสมบัติเพื่อแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2562 ณ วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
อาจารย์นิติกฤตย์ กล่าวว่า โครงการสร้างเหรียญดังกล่าว เป็นความทุ่มเท นอกจากการออกแบบที่คัดเลือกอย่างดี ด้านหน้าเทพพระคลังมหาสมบัติ ปางเปิดขุมทรัพย์ ด้านหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปางประกาศพระราชปณิธาน และมียันต์พลังตัวเลขมงคล 3 ชุดในเหรียญด้วย
สิ่งสำคัญคือ การใช้ฤกษ์ยามดีสำหรับปลุกเสก ตรวจดูปฏิทินเพื่อค้นหาวันเสาร์ขึ้น 5 ค่ำ ปี 2563 พบว่ามีถึงสองครั้งด้วยกัน จึงตัดสินใจทันทีว่าต้องทุ่มทุนสร้างทำเหรียญรุ่นแรกนี้ วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.2563 และวันเสาร์ที่ 22 ส.ค.2563 เพื่อรับพลังอันเข้มขลังให้มากที่สุด โดยผู้สร้างมุ่งหวังใช้เหรียญนี้เป็นเครื่องมือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขต่อผู้คนทั้งหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางโลกควบคู่กับการเชื่อมโยงกับทางธรรม (กลไกแห่งพุทธะ) ด้วยกุศโลบายต่อไป
เหรียญเทพพระคลังมหาสมบัติรุ่น 1 เปิดขุมทรัพย์ ควรน้อมสักการบูชาอย่างมีปัญญา ควบคู่กับการเจริญพระพุทธมนต์
เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมมีความผาสุก