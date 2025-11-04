ข่าวสดพระเครื่อง - สวดพระพุทธมนต์-ตักบาตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีพระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์เป็น “วันนวมินทรมหาราช”
โดยกรมการศาสนา จึงกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และถวายราชสดุดีแด่พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ สำหรับส่วนภูมิภาค กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อถวายราชสดุดีและถวายพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีสวดพระพุทธมนต์ กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในด้านศาสนา กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมอื่นใดที่จังหวัดนั้นๆ เห็นสมควร เพื่อถวายราชสดุดีและถวายพระราชกุศล
นอกจากนี้ ยังร่วมกับองค์การทางศาสนาอื่นๆ จัดพิธีตามหลักศาสนบัญญัติ เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จัดพิธีมิซซา และนิกายโปรเตสแตนต์ จัดพิธีสวดอธิษฐานตามศาสนจักรในสังกัดศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร ณ เทวสถานสำหรับพระนคร โดยสำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง สมาคมฮินดูสมาช จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร ณ วัดเทพมณเฑียร กรุงเทพฯ เช่นเดียวกับสมาคมฮินดูธรรมสภาจัดกิจกรรมเดียวกัน ณ วัดวิษณุ กรุงเทพฯ และศาสนาซิกข์ จัดพิธีสวดอัรดาสถวายพระพร ณ คุรุดวาราศรีครุสิงห์สภา และจัดนิทรรศการบริเวณสมาคม
“วันนวมินทรมหาราช” ที่มีความหมายว่า “พระมหาราชรัชกาลที่ ๙ ผู้ยิ่งใหญ่” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อนี้ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ดังนั้น ในวันสำคัญทั้ง 2 วาระโอกาสดังกล่าว จึงเป็นห้วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง และน้อมนำแนวทางพระราชดำริ รวมถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านศาสนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การทางศาสนา และกลุ่มภาคีเครือข่าย กำหนดจัด “กิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม” เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยเชิญชวนผู้นำทางศาสนา และภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ