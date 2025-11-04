เปิดตลับพระใหม่ - เหรียญเสมาหลวงพ่อบุญมี

‘พระครูสิริบุญาเขต’ หรือ “หลวงพ่อบุญมี จิตตทโม” พระเกจิอาจารย์แห่งวัดม่วงคัน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
มีนามเดิม บุญมี ขอผึ้ง เกิดเมื่อวันอังคารที่ 25 ส.ค.2470 ที่บ้านม่วงคัน ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
อายุ 20 ปีเข้าพิธีอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดม่วงคัน มีหลวงพ่อนุ่ม ธัมมกาโม วัดนางใน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์ทรง วัดศาลาดิน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และหลวงพ่อชม ธัมมธีโร วัดนางใน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า จิตตทโม
เป็นผู้มีความรู้ทั้งด้านพระธรรมวินัย วิปัสสนากัมมัฏฐาน วัตรปฏิบัติที่เสมอต้นเสมอปลาย และเป็นศิษย์ของหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน, หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว ทำให้ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนชาวอ่างทอง และพื้นที่ใกล้เคียง
พ.ศ.2500 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดม่วงคัน พ.ศ.2513 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามที่ พระครูสิริบุญเขต
ช่วงบั้นปลายชีวิตมีอาการอาพาธบ่อยครั้ง ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสระบุรี แพทย์แจ้งว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
มรณภาพจากไปอย่างสงบ เวลา 22.45 น. คืนวันศุกร์ที่ 27 ก.พ.2558 สิริอายุ 78 ปี พรรษา 58 ที่โรงพยาบาลสระบุรี
จัดสร้างวัตถุมงคลไว้ที่โดดเด่นหลายอย่าง แต่ที่โดดเด่นเป็นที่เลื่องลือคือ “เหรียญเสมารูปเหมือน รุ่นแรก”
ลักษณะเป็นทรงเสมา มีหู จัดสร้างเป็นเนื้อทองแดง ในปี พ.ศ.2514
ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์หันหน้าตรง ด้านบนรูปเหมือนเขียนคำว่า “พระครูบุญมี จิตฺตธโม” ด้านล่างใต้รูปเหมือนเขียนคำว่า “วัดม่วงคัน ต.ลำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง”
ด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนุ่มครึ่งองค์หันหน้าตรง ด้านล่างรูปเหมือนเขียนคำว่า “หลวงพ่ออุปัชฌาย์นุ่ม” ทั้งนี้ หลวงพ่อนุ่ม ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อมี
เหรียญรุ่นดังกล่าว คณะศิษยานุศิษย์ต่างมีประสบการณ์หลากหลาย ตามความศรัทธา
จัดเป็นเหรียญดีที่กำลังมาแรงอีกของอ่างทอง