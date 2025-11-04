อริยะโลกที่ 6 - รำลึก 113 ปี-ชาตกาล หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม

วันพุธที่ 5 พ.ย.2568 น้อมรำลึกครบรอบ 113 ปี ชาตกาล พระมงคลสิทธิการ หรือ หลวงพ่อพูล อัตตรักโข อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม พระเกจิชื่อดังแห่งวัดไผ่ล้อม
มีนามเดิมว่า พูล ปิ่นทอง เกิดเมื่อวันที่ 5 พ.ย.2455 บ้านเกิดอยู่เลขที่ 75 หมู่ 5 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม บิดา-มารดา ชื่อ นายจู-นางเหนี่ยง ปิ่นทอง
เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม จบชั้นประถมปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ.2461 ศึกษาการอ่านและเขียนอักษรขอมจากปู่แย้ม (ปู่แท้ๆ) ผู้มีภูมิรู้ในเรื่องไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ และการแพทย์แผนโบราณ
ในวัยหนุ่ม เข้ารับราชการทหารสังกัดทหารม้ารักษาพระองค์ กรุงเทพฯ ได้รับยศสิบตรี
วันที่ 9 พ.ค.2480 เข้าพิธีอุปสมบท ที่พัทธสีมาวัดพระงาม อ.เมืองนครปฐม มีพระครูอุตรการบดี (สุข ปทุมสุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดมณี เจ้าอาวาสวัดพระงาม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์ปุ่น เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เป็นพระอนุสาวนาจารย์
เริ่มต้นศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมตรี พ.ศ.2482
ระหว่างนี้ให้ความสนใจศึกษาด้านการเจริญสมาธิจิต ฝึกฝนวิปัสสนา ควบคู่กับการศึกษาวิชาจากคัมภีร์ต่างๆ จากปู่ ด้วยพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่ ทำให้ได้รับการถ่ายทอดอย่างอย่างรวดเร็ว
ที่วัดพระงามแห่งนี้ มีโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์พระเถระชื่อดังหลายรูปด้วยกัน อาทิ หลวงพ่อพร้อม พระเกจิอาจารย์รุ่นสงครามอินโดจีน, หลวงปู่สุข วัดห้วยจระเข้, หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เป็นต้น
โดยเฉพาะหลวงพ่อเงิน ให้ความเมตตาเป็นพิเศษ ให้คำแนะนำสั่งสอนเรื่องการเจริญสมาธิภาวนา การเขียนอักขระเลขยันต์ การปลุกเสกวัตถุมงคล วิชาอาคมต่างๆ อย่างไม่หวงวิชา
เมื่อได้รับคำแนะนำสั่งสอนจนเกิดความมั่นใจแล้ว จึงออกธุดงวัตรไปตามป่าเขาลำเนาไพร มุ่งหน้าไปทางลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก แสวงหาความวิเวกอยู่พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อลดละกิเลส อานิสงส์การธุดงค์ ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สมาธิจิตสูง
พ.ศ.2490 ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมว่างลง คณะกรรมการสงฆ์ จ.นครปฐม แต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาส ต่อมาวันที่ 10 พ.ค.2492 จึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการ
เมื่อครั้งรักษาการเจ้าอาวาส เห็นว่าวัดไผ่ล้อมยังไม่มีอุโบสถ จึงปรึกษากับพระเถระผู้ใหญ่และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ดำเนินการสร้างอุโบสถ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2490 กระทั่งเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2492
จากนั้นวัดไผ่ล้อมมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตามลำดับ
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้อุปถัมภ์สร้างโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับเยาวชน
ด้วยความเป็นศิษย์กตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ในวันวิสาขะ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะจัดพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกพระคุณอาจารย์ทั้งหลาย
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 12 ส.ค.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระมงคลสิทธิการ
บ่ายวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2548 เวลา 14.55 น. มรณภาพอย่างสงบ ด้วยวัย 94 ปี พรรษา 68