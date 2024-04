หนังสือ…“ภาพเดียวพูดได้หลายพันคำ”

ผู้เขียน…อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

จัดพิมพ์โดย…ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคา… 350 บาท

จิตรกรรมฝาผนังมิได้มีเพียงเรื่องเล่าทางพระพุทธศาสนา มาพิสูจน์ความร่วมสมัยในตัวคุณว่ารู้จักคนดัง และเรื่องราวร่วมสมัยเหล่านี้ไหม หากคุณรู้ไม่ถึงครึ่งก็น่าจะแปลว่าคุณตกยุค

หนังสือภาพกึ่งสารคดีที่ผู้ใหญ่อ่านได้ วัยรุ่นอ่านดี ชวนค้นหาเรื่องราวที่ซ่อนอยู่บนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่ไม่ได้มีเพียงชาดก หรือพระพุทธประวัติ เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้คือหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย หรือเรื่องราวของสามัญชนที่ยากนักจะถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ดั่งจารึกทางประวัติศาสตร์ (For Contemporaries) คนดังแห่งยุคข้าวของร่วมสมัย วิกฤตสังคมไทย หน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย

บันทึกไว้ในแผ่นดิน (For Bygones) รวบรวมเรื่องราวที่เลือนหายไปจากอดีต อาทิ วิถีที่หายไป แฟชั่นที่หายไป ข้าวของที่หายไป ชาติพันธุ์ที่หายไป

ศิลปินอารมณ์ดี (For Humour) ชวนดูภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่ดูแล้วรับรองได้ว่าต้องขำในความช่างคิดของศิลปินผู้สร้างภาพ

ภาพเดียวพูดได้หลายพันคำ (For eyes that see) ชวนผู้อ่านมาสนุกกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เห็นแล้วได้ความสนุก น่ารัก ชวนขำ เป็นความท้าทายที่เชิญชวนอ่าน ค้นหาเรื่องราวในภาพใหญ่แล้วค่อยๆ เจาะให้เห็นเป็นภาพเล็กในหน้าต่อไป ลองเล่นดู แล้วจะรู้ว่ามีอะไรต่อมิอะไรให้ดูเยอะเเยะ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นและไม่คาดคิดด้วยซ้ำว่าจะถูกบันทึกเรื่องราวไว้บนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพทุกภาพสะท้อนให้เห็นความช่างคิดสร้างสรรค์ของช่างจิตรกรรมฝาผนังไทยที่อยากถ่ายทอดเรื่องราวร่วมสมัยให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยได้เรียนรู้

เพียงภาพเดียวก็สื่อสารได้ถึงความรัก ภูมิปัญญา ธรรมชาติแวดล้อม และวิถีชีวิตมากมายที่ว่อนอยู่ในภาพ “ภาพเดียวจึงพูดได้หลายพันคำ”

“… งานไหนที่ยากเยอะ จงหมั่นทำบ่อยๆ เดี๋ยวก็ง่ายเอง คนไหนที่ท้อแท้ จงเรียนรู้บ่อยๆ เดี๋ยวก็แกร่งเอง จิตไหนที่ฟุ้งซ่าน จงฝึกสติบ่อยๆ เดี๋ยวก็สงบเอง …” คติธรรม พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

…• เริ่มต้นคอลัมน์ในสัปดาห์นี้ ขอแนะนำหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ธรรมสภา นำเสนอ “คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์” ผู้เขียน : กองบรรณาธิการธรรมสภา … เป็นหนังสือสวดมนต์แปลเป็นไทย ที่เหมาะสำหรับพุทธบริษัททุกท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา รวบรวมบทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น บทสวดอนุโมทนา บทพิธีกรสำหรับผู้นำสวดมนต์ในพิธีการต่างๆ ทั้งยังได้รวมยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พร้อมคำแปล บทสวดพระเจ้าพิมพิสาร โดยบทสวดทั้งหมดได้แปลเป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไปที่เป็นพุทธบริษัท ราคา 70 บาท

…• “ทางสายกลางแบบพุทธ-พราหมณ์-เชน” ผู้เขียน : สุมาลี มหณรงค์ชัย … เรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยและประสบการณ์การค้นคว้างานด้านภูมิปัญญาอินเดียโบราณ ซึ่งมองเห็นความเชื่อมโยงของคำอธิบายประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับปรัชญาอินเดียโบราณในการทำความเข้าใจทางสายกลาง ที่ไม่ได้มีแต่ในภูมิปัญญาแบบพุทธ แต่ยังมีทางสายกลางในภูมิปัญญาแบบพราหมณ์และเชนด้วย ทั้งสามสายความคิดเป็นสำนักปรัชญาเก่าแก่ที่ปรากฏขึ้นหลายร้อยปีก่อนคริสตกาล และหยัดยืนอยู่ได้ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากทางการเมืองในฐานะลัทธิศาสนาจวบจนถึงทุกวันนี้ สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ สำนักพิมพ์เพชรประกาย จัดพิมพ์ ราคา 280 บาท

…• “มหาสติปัฏฐาน 4 ทางลัดดับทุกข์” ผู้เขียน : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท … การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นจัดว่าเป็นเรื่องยากเเสนยาก เเต่การได้เกิดเป็นมนุษย์เเล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนากลับเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า ในเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาเเล้ว อย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไป ขณะที่ยังมีชีวิต คือมีขันธ์ 5 อยู่ เราจะต้องอยู่กับกองเเห่งทุกข์อยู่ตลอด มีวิธีเดียวที่จะไม่ทุกข์คือ ไม่มาเกิดอีก เมื่อไม่มาเกิดอีกก็ไม่มีขันธ์ ถ้าไม่มีขันธ์ก็ไม่ทุกข์ เพราะทุกข์อยู่ที่ขันธ์ ไม่ใช่ที่จิต เหตุที่มาเกิดก็เพราะความหลง อวิชชา คือความไม่รู้ความจริง ไปยึดขันธ์ 5 ว่าเป็นตัวเป็นตน จิตจึงเกาะติดขันธ์ 5 พาให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้น เเละทุกข์เพราะขันธ์ 5 อยู่ทุกชาติไป นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ ดังนั้นเราต้องมาทำลายเหตุของการเกิด หัวใจของการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ คือ ต้องทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าไม่รู้วิธีเเละเเนวทางจะทำให้เสียเวลา หนังสือเล่มนี้อธิบายวิธีดับทุกข์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 ด้วยการพิจารณากาย ใจ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกตรงตามหนทางเเห่งการพ้นทุกข์ เเละจบภพสิ้นชาติได้ในสักวันหนึ่ง อมรินทร์ธรรมะจัดพิมพ์ ราคา 125 บาท

…• “สมาธิวันละ ๕ นาที ชนะทุกข์ พิชิตกรรม” ผู้เขียน : ศ.ศาสตรา … ชีวิตที่ตกต่ำเพราะเต็มไปด้วยอุปสรรค ปัญหา ความผิดหวัง โรคภัยไข้เจ็บ เคราะห์กรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ท่านเคยถามตัวเองหรือไม่ ว่าแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากอะไร แล้วทำไมชีวิตของท่านถึงต้องเผชิญกับสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์เช่นนี้ หนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านรู้จักกรรมอย่างถ่องแท้ว่ากรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร และท่านจะพ้นจากความทุกข์และวิบากกรรมทั้งจากในอดีตและปัจจุบันด้วยสมาธิได้อย่างไร สำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย จัดพิมพ์ ราคา 159 บาท

…• โค้งสุดท้ายของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-8 เมษายน 2567 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-7 เชิญชวนหนอนหนังสือพบกับหนังสือดีในเครือมติชนที่ขนมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ!! ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน J 47

