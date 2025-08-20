“โรคทางใจเป็นได้ไวและเป็นได้ทุกคน ไม่เว้นเลย” สารธรรมมงคล หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี…
“หลวงปู่สงฆ์ กันตธัมโม” พระเกจิชื่อดังแห่งวัดบ้านทราย จ.ลพบุรี จัดสร้าง “เหรียญเจริญพร รุ่นไตรมาส 57” เพื่อหารายได้ทำนุบำรุงถาวรวัตถุ วัดบ้านทราย ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ หูห่วงตัน ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปนูนครึ่งองค์ ใต้ขอบด้านบนมีอักษรไทย “เจริญพร” และมีอักษรไทยเหนือขอบด้านล่าง “หลวงปู่สงฆ์ กนฺตธมฺโม” ด้านหลังตรงกลางเป็นยันต์พระเจ้า 16 พระองค์ มีอักษรไทย ใต้ขอบบน “เมตตามหานิยม” และเหนือขอบล่าง “วัดบ้านทราย ไตรมาส ๕๗ จ.ลพบุรี”…
“หลวงปู่ฮุ่ง ปคุณธัมโม” อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหนองแวงสองคอน ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พระเกจิอาจารย์อีกรูปของมหาสารคาม วัตถุมงคลที่เป็นเหรียญรูปเหมือน สร้างออกมาหลายรุ่น แต่ที่ได้รับความสนใจคือ เหรียญกลมคล้ายหยดน้ำ ปี 2536 เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ…
ลักษณะเป็นทรงกลมคล้ายหยดน้ำ มีหูห่วง เป็นเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่เกิน 3,000 เหรียญ ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์หันหน้าตรง ขอบด้านบนมีตัวอักษร เขียนคำว่า “ลาภ ผล พูนทวี” ขอบด้านล่างใต้รูปเหมือนเขียนว่า “หลวงปู่ฮุ่ง ประคุณธมฺโม”…
ด้านหลังเริ่มจากด้านขวาโค้งขึ้นไปด้านบนวนไปด้านซ้าย เขียนว่า “ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม” จากด้านขวาโค้งลงไปด้านล่างวนขึ้นไปด้านซ้าย เขียนว่า “วัดทุ่งหนองแวงสองคอน พ.ศ.๒๕๓๖” เป็นปีพุทธศักราชที่จัดสร้าง บริเวณตรงกลางเป็นอักขรยันต์นะโมพุทธายะ เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม…
หลวงพ่อกวย ชุตินธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูง หนึ่งในนั้นคือ “พระสมเด็จหลังพระสีวลี” เป็นพระเครื่องที่สร้างเอง ผสมเนื้อและกดพิมพ์ สร้างเมื่อประมาณปี 2514-2515 กดพิมพ์เองที่วัดบ้านแค เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐาน 3 ชั้น หลังเป็นพระสีวลี แบ่งเป็นพิมพ์เอวเล็กและพิมพ์เอวใหญ่…
จุดสังเกตในพระสมเด็จพิมพ์นี้คือ เนื้อพระส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อผงผสมน้ำมันตั้งอิ้ว ที่เป็นเนื้อผงใบลาน และเนื้อผงอิทธิเจ ด้วยเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันนานหลายสิบปีแล้ว พระจึงแห้งผาก แต่ดูแกร่ง และบางองค์ปรากฏคราบกรุให้เห็นพิมพ์ทรงคมชัด เนื้อแกร่งเก่าได้อายุ ส่วนพระสีวลีด้านหลัง ทั้งพิมพ์เอวเล็กและเอวใหญ่ จะมีขอบสองขอบ และอักขระนะชาลีติ ปรากฏอยู่สี่มุม ปัจจุบันเริ่มหายาก ส่วนใหญ่ถูกตามเก็บเข้ากรุ…
อริยะ เผดียงธรรม