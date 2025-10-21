“เราไม่ต้องการสุข เราไม่ต้องการทุกข์ เราต้องการความสงบ” สารธรรมมงคล หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

“หลวงพ่อวัดไร่ขิง” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐาน ณ วัดไร่ขิง สำหรับ “เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่น 2” ถือเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นที่อยู่ในความนิยม จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2482 โดย หลวงพ่อใช้ ปติฏโฐ เจ้าอาวาสขณะนั้น

เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่น 2

 

ลักษณะเป็นรูปทรงหยดน้ำ หูห่วงในตัว ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประทับนั่ง ปางมารวิชัย เหนืออาสนะฐานแบบผ้าทิพย์ มีข้อความจารึกว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” ด้านหลังเป็นอักขรยันต์ห้า ด้านล่างจารึก “พ.ศ.๒๔๘๒” หมายถึงปีที่จัดสร้าง นับเป็นเหรียญที่มีพุทธลักษณะงดงามและมากด้วยประสบการณ์

“หลวงปู่จันทร์ เขมิโย” หรือ “พระเทพสิทธาจารย์” อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม จ.นครพนม มรณภาพ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2516 คณะสงฆ์เห็นพ้องให้นำสังขารตั้งบำเพ็ญกุศล ภายในศาลาการเปรียญ นานกว่า 6 ปี ก่อนงานพระราชทานเพลิง วัดศรีเทพประดิษฐารามจัดสร้างเหรียญ รุ่น 4 พ.ศ.2521 เพื่อเป็นที่ระลึก ประกอบด้วยเหรียญเงิน 99 เหรียญ และเหรียญทองแดง 10,000 เหรียญ

เหรียญหน้าไฟ-หลวงปู่จันทร์

 

ลักษณะเป็นรูปทรงกลีบดอกบัว มีหูห่วงด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ หันหน้าตรง ด้านล่างสลักตัวหนังสือนูน เขียนคำว่า หลวงปู่พระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิยเถระ)

ด้านหลังขอบเป็นกลีบดอกบัวซ้อน ริมขอบด้านบนสลักคำว่า วัดศรีเทพ จ.นครพนม ตรงกลางเป็นยันต์ 8 ทิศ โครงสร้างยันต์ดังกล่าวมีคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ กำกับไว้ ด้านล่างระบุพุทธศักราชที่สร้าง พ.ศ.๒๕๒๑ เซียนพระเรียกชื่อรุ่นนี้ว่า เหรียญรุ่นหน้าไฟ

“หลวงพ่อเภา พุทธสโร” วัดถ้ำตะโก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พระเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านย่านตำบลเขาสมอคอนต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธา แต่ด้วยไม่นิยมสร้างวัตถุมงคล ดังนั้นคณะศิษย์จึงร่วมกันจัดสร้างขึ้นเองแล้วขอให้ปลุกเสก ปรากฏว่ามีเพียง 2 รุ่น ซึ่งเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหา โดยเฉพาะรุ่น 2 ที่มีประวัติการสร้างชัดเจนกว่ารุ่นแรก

เหรียญหลวงพ่อเภา

 

เหรียญรูปเหมือนสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2470 ที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบุญปฏิสังขรณ์วัด ลักษณะเป็นเหรียญเสมา มีหูเชื่อม ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหันหน้าตรง ด้านล่างมีอักษรไทยเขียนคำว่า พระพุทธสาราจารย์ (เภา) วัดถ้ำตะโก ด้านหลังตรงกลางเป็นยันต์สี่เหลี่ยม รอบยันต์มีอักษรไทยเขียนคำว่า “ที่รฤึกในการกุศลปฏิสังขรณ์แลผูกสีมาวัดเขาวงกฎลพบุรี” ล่างสุดเป็นปีที่สร้าง ๒๔๗๐ เป็นเหรียญที่นิยมและหายากในพื้นที่

