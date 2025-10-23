รอบด้านวงการพระ

“เมื่อใจถูกอบรมมีกำลังดีแล้ว ใจก็จะมีภูมิต้านทานเพียงพอ กิเลสตัณหาจะพ่ายแพ้” สารธรรมมงคล หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี …•
“พ่อท่านคลิ้ง จันทสิริ” อดีตเจ้าอาวาสวัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช อายุยืนยาวถึง 5 แผ่นดิน วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม คือ เหรียญปั๊มรูปเหมือน สร้างขึ้นในโอกาสอายุครบ 93 ปี ในปี พ.ศ.2521 นับเป็นสิริมงคลอันสูงสุด ด้วยเป็นเหรียญที่มีพระปรมาภิไธย ภปร ประกอบพิธีพุทธาภิเษก จัดขึ้นที่อุโบสถวัดถลุงทอง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2521 มีพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช เจ้าพิธีฝ่ายฆราวาส, พ่อท่านคลิ้ง เป็นประธานจุดเทียนชัย และนั่งปรก …•
เหรียญหลวงพ่อท่านคลิ้ง หลัง ภปร ปี 2521 ลักษณะเป็นทรงกลมรูปไข่ ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหันข้างครึ่งรูป มีอักษรโดยรอบเหรียญว่า “พ่อท่านคลิ้ง จันทสิริ อายุครบ ๙๓ ปี วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๒๑” ด้านหลัง เป็นพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” และอักขระขอม เหรียญจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม และเนื้อนวโลหะกลับดำ ราคาเช่าหาสูง …•
หลวงพ่อสุด สิริธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เคยสร้างวัตถุมงคลมากมายที่ได้รับความนิยม คือ เหรียญรุ่นปี 2506 หลังยันต์ตะกร้อ จัดสร้างขึ้นในเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดกาหลง เป็นเนื้อทองแดง การสร้างไม่เกิน 5,000 เหรียญ …•
ลักษณะเป็นทรงกลมรูปไข่ มีหู ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์หันหน้าตรง จารึกข้อความ “พระครูสมุทรธรรมสุนทร วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร” จากมุมซ้ายบนและขวา ด้านหลังเป็นยันต์ตะกร้อประจำตัว และอักขระคาถาอาคม ด้านบนยันต์ เขียนคำว่า “งานผูกพัทธสีมา” ใต้ยันต์เขียนตัวเลข “๒๕๐๖” เหรียญวัตถุมงคลหลวงพ่อสุด พุทธคุณเด่นรอบด้าน …•
หลวงพ่อสง่า จิตตสังวโร หรือ “พระครูอุฬารธรรมโฆษิต” อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพทันวัฒนาราม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ย้อนไปเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2515 จัดสร้างวัตถุมงคล พระผงหลวงพ่อโต เพื่อนำรายได้ไปใช้สำหรับสาธารณประโยชน์ “พระผงหลวงพ่อโต” จำลองมาจากพระหลวงพ่อโตในอุโบสถ ลักษณะเป็นพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยม …•
ด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปนูนหลวงพ่อโต ปางสะดุ้งมาร นั่งบนแท่นที่มีผ้าทิพย์ และมีครอบแก้ว ส่วนด้านหลังเป็นพื้นเรียบ ไม่มีขอบ ตรงกลางเป็นยันต์นะใหญ่ ตัวนูน กำกับด้วยอักขระขอม ด้านซ้าย-ขวาของยันต์นะใหญ่ มีอักษรไทย “หลวงพ่อโต วัดทัพทัน” เนื่องจากสร้างจำนวนน้อย เพิ่งถูกค้นพบจำนวนหนึ่ง หลังจากมรณภาพแล้ว เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่า …•