วันเสาร์ที่ 25 ต.ค.2568 น้อมรำลึกครบรอบ 28 ปี มรณกาล “พระครูพิสิษฎ์วิหารคุณ” หรือ “หลวงปู่เต็ม ฐิตธัมโม” อดีตเจ้าคณะตำบลนาสีนวน เขต 1 วัดบ้านตำแย ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นพระเถระที่สืบทอดเป็นทายาทธรรม “หลวงปู่ใบ ปุณโณ” พระเกจิชื่อดังของจังหวัดมหาสารคาม
เป็นศิษย์เอกที่ได้รับการถ่ายทอดไสยเวทอย่างครบถ้วน
อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า เต็ม ศรีสม เกิดเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2474 ที่บ้านเลขที่ 10 หมู่ 2 บ้านตำแย ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม บิดา-มารดา ชื่อ นายบัว-นางอ้วน ศรีสม
ในวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านตำแย แต่ด้วยฐานะทางบ้านยากจน ได้ลาออกจากการเรียนมาช่วยหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความขยันขันแข็ง
พ.ศ.2495 ได้ขอกราบโยมบิดา-มารดา เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบ้านหนองอุ่ม โดยมีหลวงพ่อไพร โชติธัมโม เป็นพระอุปัชฌาย์
อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านตำแย กับ หลวงปู่ใบ ปุณโณ พระเกจิชื่อดังของภาคอีสาน ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ซึ่งได้รับความเมตตาถ่ายทอดสรรพวิชาให้จนหมดสิ้น
พ.ศ.2500 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก
ต่อมาหลวงปู่ใบได้มรณภาพ แต่วัดบ้านตำแยยังคงอยู่ในความศรัทธาญาติธรรมไม่เปลี่ยน เพราะเป็นผู้สืบทอดสายธรรม
ด้วยความที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีเมตตาธรรมสูง มุ่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในศรัทธาพี่น้องชาวมหาสารคามอย่างรวดเร็ว
ในแต่ละวันจะมีญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบนมัสการ และฟังธรรมอย่างล้นหลาม พร้อมกับขอให้ดูน้ำตาเทียนให้
นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนที่มายังปรารถนาตะกรุด รวมทั้งเหรียญรูปเหมือนรุ่น 1 ที่เข้มขลังของท่าน
สำหรับปัจจัยที่ได้จากการบริจาคจากศรัทธา ได้นำมาพัฒนาสร้างความเจริญให้กับวัดแห่งนี้ เช่น นำไปสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร ประจำสำนักเรียนวัดบ้านตำแย รวมทั้งนำไปพัฒนาเสนาสนะ กุฏิ ศาลาการเปรียญ กำแพงแก้ว เป็นต้น
ลำดับงานด้านปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2504 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านตำแย พ.ศ.2515 ได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาสีนวน เขต 1
พ.ศ.2518 เป็นพระอุปัชฌาย์
ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2524 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ พระครูพิสิษฎ์วิหารคุณ พ.ศ.2532 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ช่วงบั้นปลายของชีวิต สังขารเริ่มโรยรา เนื่องจากรับกิจนิมนต์แทบไม่เว้นแต่ละวัน เวลาพักผ่อนแทบไม่มี
วันที่ 25 ต.ค.2545 มีอาการอ่อนเพลีย เกิดเป็นลมหมดสติ สุดท้ายได้มรณภาพลงอย่างสงบ ด้วยอาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน สิริอายุ 71 ปี พรรษา 51
หลังเก็บสังขารไว้จนถึงปี พ.ศ.2546 จึงได้จัดพิธีพระราชทานเพลิง
การจากไปครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าสลดมาสู่ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง