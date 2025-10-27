ข่าวสดพระเครื่อง

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นธรรมราชินี ผู้พระราชทานพระบรมราชินูปถัมภ์แก่คณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานตลอดพระชนม์ชีพ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจตุปัจจัยทำนุบำรุงคณะสงฆ์วัดราชบพิธและวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามอย่างต่อเนื่องเป็นเนืองนิตย์ เช่นได้พระราชทานพระราชทรัพย์ก่อตั้งทุน “นิธิกิติยากรศาสนูปถัมภ์” ไว้ในนิธิวัดราชบพิธ สำหรับนำดอกผลบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยสี่และเป็นคิลานปัจจัยสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน จึงพร้อมเพรียงกัน ทรงบำเพ็ญพระกุศลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อนึ่ง ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ 4, พระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ปัจจุบันด้วย

คณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ บำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2531 เป็นต้นมา

