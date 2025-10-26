26 ต.ค. 68 ที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพู ตำบลไทรม้าอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์ งานบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2568 ในวัน อาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.29 น.
ร่วมเป็นประธานอุปถัมถ์ จัดองค์กฐินมาทอด เพื่อนำปัจจัยไปบูรณะวิหาร ซึ่งภายในวัดยังมีประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ห้างร้านต่างๆ กว่า 100 ร้านอาหาร มาจัดโรงทานเลี้ยงอาหารกับประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก (หลวงพ่อประสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดเพลง กล่าวว่า ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันที่ 2 พ.ย.2568 ในเวลา 12.29 น. โดยบุญกฐินเป็นบุญจำกัดกาลเวลา ใน 1 ปีมีเพียง 1 ครั้ง อานิสงส์กฐิน บุญทอดกฐินนั้นเป็นบุญใหญ่ เพราะเป็นกาลทานที่จำกัดด้วยกาลเวลา ที่ถวายแด่หมู่สงฆ์ ยิ่งถ้าได้ทุ่มเททำอย่างสุดกำลัง ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง บุญที่เกิดขึ้นย่อมมีอานุภาพมากไม่มีประมาณ บุญนั้นย่อมส่งผลโดยเร็วพลันให้ผู้ทำมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น และบุญยังส่งผลต่อไปในอนาคตให้ได้เสวยทิพย์สมบัติในวิมาน เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเลิกยากจนไปทุกชาติ ตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน