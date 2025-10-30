“หน้าที่ของเรานั้น ทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้น ส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขา” สารธรรมมงคล หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
“หลวงพ่อสมควร วิชชาวิสาโล” เจ้าอาวาสวัดศรีสวรรค์สังฆาราม หรือวัดถือน้ำ หลังค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 นครสวรรค์ พระเกจิชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพ เมื่อปี พ.ศ.2520 พ.อ.แสวง อริยะกุล ขออนุญาตจัดสร้าง “เหรียญโสฬสมงคล” เพื่อหารายได้สมทบทุนบูรณะวัด จัดสร้างเพียง 2 เนื้อ มีเนื้อเงินและเนื้อทองแดงมันปู
ลักษณะเป็นทรงกลมรูปไข่ หูห่วงยกซุ้ม ด้านหน้ารอบเป็นเกลียวเชือก ซุ้มหูห่วงเป็นลายกนก ตรงกลางเป็นรูปนูนครึ่งองค์ ด้านซ้ายและขวามียันต์นูน “สุริยันจันทรา” ด้านล่างมีอักษรไทย “โสฬสมงคล” ด้านหลังตรงกลางเป็นเส้นตารางสี่เหลี่ยมเล็ก 16 ช่อง แต่ละช่องเป็นเลขไทย (ยันต์โสฬส) รอบๆ ตารางสี่เหลี่ยมใหญ่ มีอักขระขอม มีอักษรไทยเขียนคำว่า “พ.อ.แสวง อริยะกุล อนุโมทนา พระอาจารย์สมควร วิชชาวิสาโล วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (ถือน้ำ) นครสวรรค์ ๒๕๒๐” เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นที่ได้รับการกล่าวขวัญถึง
“หลวงพ่อตาบ อัตตกาโม” วัดมะขามเรียง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี พระเกจิดังแห่งสระบุรี เคยจัดสร้างวัตถุมงคล “เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก ปี 2515” ที่ผู้คนต่างเสาะแสวงหามาไว้ในครอบครอง ลักษณะเป็นทรงเสมารูปเหมือนเต็มตัว มีหูห่วง จัดสร้างจำนวน 6,000 เหรียญ เนื้ออัลปาก้า ด้านหน้าขอบทำเป็นลายกระหนก ตรงกลางเป็นรูปเหมือนนั่งขัดสมาธิ ใต้รูปเขียนคำว่า “หลวงพ่อตาบ” ด้านหลังไม่มีขอบ ตรงกลางเป็นยันต์ประจำตัวหลวงพ่อตาบ ใต้ยันต์ เขียนคำว่า “วัดมะขามเรียง”
ในปี พ.ศ.2523 พระเทพรัตนโมลี (แก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมขณะนั้น จัดสร้างวัตถุมงคล “เหรียญพระธาตุพนม รุ่นพิทักษ์ไทย” ที่ระลึกที่มาทำบุญในวัด ส่วนหนึ่งมอบให้จังหวัดไว้แจกจ่ายส่วนราชการ อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ในคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ประกอบด้วย เนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงิน สีแดง สีเขียว และเนื้อทองแดงผิวไฟ จัดสร้างรวมกันประมาณ 10,000 เหรียญ
ลักษณะเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มีหูห่วง ด้านหน้าขอบมีลายเส้นนูนรอบขอบ 2 ชั้น ตามส่วนเว้าโค้ง ตรงกลางประดิษฐานพระธาตุพนมองค์ปัจจุบันลอยนูนเด่น ด้านล่างสลักตัวหนังสือนูนคำว่า “พระธาตุพนม” ซ้ายขวาตัวหนังสือมีพญานาค 2 ตนที่คอยปกปักรักษาพระธาตุพนมชูคอประกบ ด้านล่างสุดสลักลวดลายประกบท้าย
ด้านหลังใต้หูห่วงมียันต์อักขระในวงเส้นและนอกวงเส้น ตรงกลางมีลายเส้นแผนที่ประเทศไทย ถัดลงมาสลักชื่อรุ่นเหรียญคำว่า “พระธาตุพนมพิทักษ์ไทย” ประกบด้วยดอกจันปิดหัวท้าย ถัดลงมาสลักลายเส้นเป็นลายเซ็น “พระเทพรัตนโมลี” กำกับไว้ มีลายเส้นขีดยาวและจุดปิดท้าย บรรทัดล่างสุดระบุ “๒๕๒๓” พุทธศักราชที่สร้าง เป็นอีกเหรียญที่หายาก
อริยะ เผดียงธรรม
[email protected]