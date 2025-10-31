ข่าวสดพระเครื่อง - เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ชวนลอยกระทงรักษ์โลก-คืนเพ็ญ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดงาน “River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย.2568 ภายใต้แนวคิด สีสัน วันเพ็ญ พร้อมขยายพื้นที่การจัดงานไปยังคลองเปรมประชากร และมิวเซียมสยาม
โดยปี พ.ศ.2568 ยังคงจัดงานขึ้นพร้อมกันทั้งที่กรุงเทพมหานคร Bangkok River Festival 2025 บนพื้นที่ 11 Landmark ใจกลางการท่องเที่ยวตลอดริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และจังหวัดลำพูน Lamphun River Festival 2025 ที่จัดขึ้นจากการผสานความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายมิตรภาคีทุกภาคส่วน ที่งานนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเตรียมปักหมุดเดินทางมาสัมผัสกับเทศกาลลอยกระทงที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันทรงคุณค่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน
นายนิติกร กรัยวิเชียร ผอ.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า การจัดงานในปีนี้ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด บ่อลอยรักษ์โลก ที่ช่วยลดขยะจากกระทงและส่งเสริมการใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้วยการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชน และการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จัดงานผ่านโครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ใช้กลยุทธ์ บ.ว.ร. ยกกำลังสอง เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน-ชุมชน เข้าด้วยกัน
พร้อมการสนับสนุนจากบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ผลักดันให้เทศกาลประเพณีลอยกระทงของประเทศไทย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อเชิดชูความงดงามของประเพณีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย จะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญส่งท้ายปลายปีที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่นักท่องเที่ยวจะได้เก็บเกี่ยวความประทับใจของมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ และอัตลักษณ์ของความเป็นไทย
ด้าน นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน “River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย กล่าวว่า River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีไทย โดยการมี ส่วนร่วมของผู้คน ชุมชน และวิถีชีวิตริมสายน้ำเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และยั่งยืน เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของสายน้ำเจ้าพระยาในคืนวันเพ็ญ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นบนพื้นที่ 11 ท่าน้ำสำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร/ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร/ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร/ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร/ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร/ ท่ามหาราช/ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น/ สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม/ คลองโอ่งอ่าง/ พื้นที่ริมคลองเปรมประชากร/ มิวเซียมสยาม
พร้อมบริการล่องเรือด่วนเจ้าพระยาฟรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย.2568
นอกจากนี้ ยังจัดที่บริเวณถนนรถแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.2568 ที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลอยกระทงรักษ์โลก ชมการแสดงวัฒนธรรม อุดหนุนสินค้าชุมชน และสัมผัสบรรยากาศริมสายน้ำอันงดงาม
ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางแสงจันทร์อันงดงามของสีสันวันเพ็ญ ในวันที่ 3-4 พ.ย.2568 เวลา 16.00-22.00 น. และวันที่ 5 พ.ย. เวลา 16.00-24.00 น.
สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/ riverfestivalthailand