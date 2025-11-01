รรคเพื่อไทยเข้าสู่ยุคที่มีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นเลขาธิการพรรค โดยอายุอานามและโดยสไตล์การทำงานการเมือง ถือว่าทำให้เกิดภาพเป็นเพื่อไทยรุ่นใหม่ ไม่ใช่รุ่นเก่าลายครามอะไรแบบนั้น

หัวหน้าพรรคคนใหม่ วัย 50 ปี โดยเป็นสส.มาแล้วถึง 5 สมัย ประสบการณ์ทางการเมืองถือว่าเหลือเฟือ แต่โดยวัย โดยวิสัยทัศน์ ยังเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ได้พอสมควร

ถือเป็นความพยายามในการยกเครื่องพรรคเพื่อไทย หวังจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง!

ที่แน่ๆ หัวหน้าพรรคคนใหม่ เป็นแกนนำของสส.ภาคเหนือเพื่อไทย ขณะที่เลขาธิการพรรคนั้น มาจากโคราช เป็นแกนนำของภาคอีสาน

เป็น 2 ภาคที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของพรรคสีแดง!!

ขณะที่ทีมบริหารพรรคชุดใหม่ ก็นับได้ว่าเป็นทีมคน รุ่นใหม่ในเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่

ส่วนบรรดาผู้อาวุโสเก๋าเกมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ภูมิธรรม เวชยชัย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สมศักดิ์ เทพสุทิน สุทิน คลังแสง ชูศักดิ์ ศิรินิล เหล่านี้

แม้ว่าจะยังอยู่กับเพื่อไทยต่อไป แต่ก็พร้อมใจกันไม่มีตำแหน่งบริหาร

คงเพื่อให้เกิดภาพการยกเครื่องใหม่จริงๆ!!

แต่แน่นอนน่าจะทำงานเบื้องหลัง โดยเฉพาะเป็นทีมวางแผนยุทธศาสตร์เลือกตั้ง ซึ่งใกล้เข้ามาเต็มที

พูดง่ายๆ ว่า เอาคนหน้าใหม่ๆ รุ่นใหม่ออกหน้า หวังสร้างโฉมใหม่ให้กับพรรค ส่วนคนรุ่นเก๋าก็ถอยไปอยู่ เบื้องหลัง!

แต่สุดท้ายการยกเครื่องครั้งนี้ จะทำให้เพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ได้จริงหรือไม่ ยังไม่มีใครตอบได้

บ้างก็มองว่า แม้จะพยายามใช้คนหน้าใหม่ๆ แต่โดยโยงใยแล้ว ก็ถือว่าเพื่อไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก จึงมองไม่เห็นว่าจะพลิกเกมสร้างสิ่งใหม่อะไรได้

แต่บางมุมมองเห็นว่าเป็นการดันคนหน้าใหม่ขึ้นมาแทน ก็ยังมีความเป็นเพื่อไทยอยู่ในตัว ดังนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถึงกับไร้รากฐานเดิม

มุมมองนี้คือเปลี่ยนแล้วน่าจะดีขึ้น พร้อมกับ ไม่ทำให้ไม่เสียทรง!!

ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเป็นนายจุลพันธ์ เปลี่ยนเลขาธิการพรรคเป็นนายประเสริฐ น่าสังเกตว่า ทั้งสองผู้นำใหม่ มีพื้นฐานมาจากสส.ที่ผ่านสนามเลือกตั้งมา หลายสมัย

น่าจะเพื่อแก้ประเด็นปัญหาที่ทำให้พรรคระส่ำระสายและเลือดไหล ก็คือการขาดความเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารพรรคกับเหล่าสส.

ยุคจุลพันธ์และประเสริฐ คงเพื่อเชื่อมต่อกับสส.เป็นสำคัญ

แต่เพื่อไทยเปลี่ยนหัวหน้า เลขาฯ พรรค และกรรมการบริหารชุดใหม่ แค่นี้อาจจะยังบอกไม่ได้ชัดว่าจะสำเร็จ แค่ไหน

ประเด็นต่อไปคือ 3 แคนดิเดตนายกฯ

จะเป็นอีกคำตอบสำคัญว่า จะทำให้เพื่อไทยกลับมาได้จริงหรือไม่!?!

วงค์ ตาวัน

