คงเป็นดังที่มีผู้วิจารณ์ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประเมินตัวเองสูงเกินไป ในการกลับมาสู่สนามการเมืองอีกครั้ง และเชื่อว่าบาดแผลเก่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

ฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงพรรคการเมืองเก่าแก่ ที่กำลังพยายามจะพลิกสถานการณ์กลับมาอย่างเต็มที่!?

การไปหนุนนายอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค ดูแล้วคงไม่สดใสดังที่ตั้งความหวัง

ไม่ทันไรก็เผชิญกับป้ายประท้วงของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างการไปปรากฏตัวที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ทวงถามความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ปราบม็อบเสื้อแดงเมื่อปี 2553 ที่มีคนตายไปถึง 99 ศพ

ขณะนั้นนายอภิสิทธิ์คือนายกรัฐมนตรี และตั้งศูนย์ “ศอฉ.”เพื่อจัดการกับสถานการณ์ จนมีการออกมาตรการใช้อาวุธจริงกระสุนจริง!!

เรื่องเหล่านี้มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เป็นคำสั่งให้ใช้กระสุนจริงได้ อ้างว่าเพื่อป้องกันตัว

แต่หลายกรณี ที่หลักฐานเช่นวิดีโอ ถ่ายให้เห็นการเล็งยิงของเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เรียกว่าสไนเปอร์

ไปจนถึงการยืนยิงจากรางรถไฟฟ้าหน้าวัดปทุมวนาราม ซึ่งมีตำรวจตชด.ที่รักษาการณ์ในตึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ่ายวิดีโอบันทึกเอาไว้ชัดเจน!

เป็นการยิงในค่ำวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ตายไป 6 ศพ ทั้งที่ม็อบโดนสลายแล้ว แกนนำเสื้อแดงโดนคุมตัวไปหมดแล้ว

ตำรวจตชด.ซึ่งเคยผ่านปฏิบัติการสู้รบมาแล้ว ให้การในศาลว่า เจ้าหน้าที่ทหารยืนยิงแบบไม่มีก้มหลบ แปลว่าไม่มีการยิงต่อสู้จากคนภายในวัด!!

คดี 99 ศพ มีผลการไต่สวนชันสูตรศพ ที่ศาลได้ชี้แล้วว่า โดนยิงจากปืนทหาร 17 ศพ อีก 14 ศพระบุไม่ได้ ที่เหลือนอกนั้นยังไม่มีการไต่สวน

เพราะคดีหยุดตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557

ในส่วนที่ศาลชี้แล้วว่า โดนยิงจากปืนทหาร 17 ศพ แถมเหตุ 6 ศพวัดปทุมฯ ยังสามารถระบุชื่อทหารและหน่วยได้ด้วย

มีความพยายามนำขึ้นพิสูจน์ในชั้นศาล แต่นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต่อสู้เชิงเทคนิคข้อกฎหมาย จนทำให้คดีตกไป

ยังไม่ได้พิสูจน์ว่า นายอภิสิทธิ์นายกฯ ขณะนั้น บริสุทธิ์จริงหรือไม่!?

เมื่อไม่ได้ผ่านการพิสูจน์พยานหลักฐานตามกระบวนการศาลยุติธรรม และพยายามจะไม่ให้คดีนี้ขึ้นศาลเพื่อพิสูจน์

จึงยังไม่มีข้อสรุป แต่มีคนตายแน่ๆ ร่วมร้อยศพ และมีผลไต่สวนชันสูตรศพชี้แล้วส่วนหนึ่งว่าตายเพราะปืนที่ยิงจากทหาร ภายใต้คำสั่งของศอฉ.ที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ตั้งขึ้นมา

แบบนี้แล้ว จึงจะเป็นเรื่องติดตัวไปตลอดกาล!!

ที่นายสมบัติ บุญงามอนงค์ มองว่า นายอภิสิทธิ์ประเมินตัวเองสูงเกินไป ในการกลับมาลงสนามการเมืองอีกครั้ง

จึงเป็นคำถามถึงนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังคิดจะกลับมา!?!

วงค์ ตาวัน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
3

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
4

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
5

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
6

โรงเรียนดังย่านลาดพร้าว ร่อนหนังสือถึงผู้ปกครองประกาศเลิกกิจการ ปิดตำนานกว่า 50 ปี
7

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
8

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
9

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
10

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม