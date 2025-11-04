คงเป็นดังที่มีผู้วิจารณ์ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประเมินตัวเองสูงเกินไป ในการกลับมาสู่สนามการเมืองอีกครั้ง และเชื่อว่าบาดแผลเก่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
ฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงพรรคการเมืองเก่าแก่ ที่กำลังพยายามจะพลิกสถานการณ์กลับมาอย่างเต็มที่!?
การไปหนุนนายอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค ดูแล้วคงไม่สดใสดังที่ตั้งความหวัง
ไม่ทันไรก็เผชิญกับป้ายประท้วงของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างการไปปรากฏตัวที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ทวงถามความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ปราบม็อบเสื้อแดงเมื่อปี 2553 ที่มีคนตายไปถึง 99 ศพ
ขณะนั้นนายอภิสิทธิ์คือนายกรัฐมนตรี และตั้งศูนย์ “ศอฉ.”เพื่อจัดการกับสถานการณ์ จนมีการออกมาตรการใช้อาวุธจริงกระสุนจริง!!
เรื่องเหล่านี้มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เป็นคำสั่งให้ใช้กระสุนจริงได้ อ้างว่าเพื่อป้องกันตัว
แต่หลายกรณี ที่หลักฐานเช่นวิดีโอ ถ่ายให้เห็นการเล็งยิงของเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เรียกว่าสไนเปอร์
ไปจนถึงการยืนยิงจากรางรถไฟฟ้าหน้าวัดปทุมวนาราม ซึ่งมีตำรวจตชด.ที่รักษาการณ์ในตึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ่ายวิดีโอบันทึกเอาไว้ชัดเจน!
เป็นการยิงในค่ำวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ตายไป 6 ศพ ทั้งที่ม็อบโดนสลายแล้ว แกนนำเสื้อแดงโดนคุมตัวไปหมดแล้ว
ตำรวจตชด.ซึ่งเคยผ่านปฏิบัติการสู้รบมาแล้ว ให้การในศาลว่า เจ้าหน้าที่ทหารยืนยิงแบบไม่มีก้มหลบ แปลว่าไม่มีการยิงต่อสู้จากคนภายในวัด!!
คดี 99 ศพ มีผลการไต่สวนชันสูตรศพ ที่ศาลได้ชี้แล้วว่า โดนยิงจากปืนทหาร 17 ศพ อีก 14 ศพระบุไม่ได้ ที่เหลือนอกนั้นยังไม่มีการไต่สวน
เพราะคดีหยุดตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557
ในส่วนที่ศาลชี้แล้วว่า โดนยิงจากปืนทหาร 17 ศพ แถมเหตุ 6 ศพวัดปทุมฯ ยังสามารถระบุชื่อทหารและหน่วยได้ด้วย
มีความพยายามนำขึ้นพิสูจน์ในชั้นศาล แต่นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต่อสู้เชิงเทคนิคข้อกฎหมาย จนทำให้คดีตกไป
ยังไม่ได้พิสูจน์ว่า นายอภิสิทธิ์นายกฯ ขณะนั้น บริสุทธิ์จริงหรือไม่!?
เมื่อไม่ได้ผ่านการพิสูจน์พยานหลักฐานตามกระบวนการศาลยุติธรรม และพยายามจะไม่ให้คดีนี้ขึ้นศาลเพื่อพิสูจน์
จึงยังไม่มีข้อสรุป แต่มีคนตายแน่ๆ ร่วมร้อยศพ และมีผลไต่สวนชันสูตรศพชี้แล้วส่วนหนึ่งว่าตายเพราะปืนที่ยิงจากทหาร ภายใต้คำสั่งของศอฉ.ที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ตั้งขึ้นมา
แบบนี้แล้ว จึงจะเป็นเรื่องติดตัวไปตลอดกาล!!
ที่นายสมบัติ บุญงามอนงค์ มองว่า นายอภิสิทธิ์ประเมินตัวเองสูงเกินไป ในการกลับมาลงสนามการเมืองอีกครั้ง
จึงเป็นคำถามถึงนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังคิดจะกลับมา!?!
วงค์ ตาวัน