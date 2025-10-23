คงต้องรอดูหัวหน้าคนใหม่ของเพื่อไทยในวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และคณะกรรมการบริหารพรรค แทนน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ที่ลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้ว
ตอนนี้ก็มีชื่อว่อนออกมา นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แม้แต่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ก็เป็นที่พูดถึง
ใครจะเป็นหัวหน้าพรรค อาจจะหมายถึงเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกฯ เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งในต้นปีหน้าด้วย
ในวันที่น.ส.แพทองธารลาออกนั้น ได้กล่าวเปิดใจต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเริ่มต้นยกเครื่องพรรคเพื่อไทย โดยมองว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุด
จึงเลือกการลาออกจากหัวหน้าพรรค เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคได้ยกเครื่องอย่างเป็นอิสระ
ขณะที่ นายสรวงศ์ เทียนทอง เน้นย้ำว่า เพราะคำวินิจฉัยของศาลให้พ้นตำแหน่งนายกฯ ข้อหาจริยธรรม จึงต้องป้องกันไม่ให้เรื่องนี้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาข่มขู่ผู้สมัครของเพื่อไทย และดึงตัวไป เป็นการรักษาพรรคเอาไว้!
ฟังแล้วก็คงทั้งสองเหตุผล คือ ลาออกเพื่อเปิดทางให้เกิดการยกเครื่องพรรค และเพื่อป้องกันการนำข้อหาจริยธรรม ไปร้องซ้ำ เพื่อทำลายผู้สมัครของเพื่อไทย
ข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมนั้น นับว่ามีขอบเขตกว้างขวาง จนยากจะประเมินได้ว่าทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้
เป็นปมปัญหาใหญ่ของแวดวงการเมืองไทยอย่างยิ่ง!
ส่วนในแง่เปิดทางสู่การยกเครื่องพรรค ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าจับตา
เนื่องจากมีการระบุถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่า จะเป็นคนใน แต่ไม่ได้อยู่ในตระกูลชินวัตร!?!
ถ้าจับความตามคำแถลงของแพทองธาร ได้ยืนยันยังเป็นสมาชิกพรรค และยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
เท่ากับว่ายังมีบทบาทร่วมต่อไป แต่ไม่อยู่ในฐานะผู้นำ
คาดว่า ชินวัตรยังไม่ทิ้งเพื่อไทย แต่มีบทเรียนถึงการวางตัวที่เหมาะสม
แต่ก็คงต้องรอดู เมื่อถึงเวลาที่นายทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งพรรคได้รับอิสรภาพ จะกลับมาแสดงบทบาททางการเมืองเช่นไร!!
เพราะความเป็นทักษิณ มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ต้องหาจุดลงตัวที่พอดี
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางการเมืองในเวลานี้ ได้บอกอะไรกับผู้นำเพื่อไทยมากมาย
อย่างน้อยหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งจะไม่ใช่ชินวัตร จะต้องเป็นคนในที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเหล่าสส.
เพราะการดูแลความสัมพันธ์กับสส.ของพรรคในช่วงระยะหลัง เป็นปัญหาใหญ่ข้อหนึ่ง!
แม้แต่ผู้อาวุโสที่เป็นจุดเชื่อมต่อ เช่น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ มีข่าวว่าจะต้องตามกลับมา เพื่อฟื้นบรรยากาศที่ดี
ดูแล้วก็น่าลุ้นจริงๆ สำหรับการจัดวางผู้นำในปลายเดือนตุลาคมนี้ จะบ่งชี้ชะตากรรมของเพื่อไทย!?!
วงค์ ตาวัน