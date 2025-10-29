ในท่ามกลางความสับสนของประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะด้านบันเทิง ว่ากิจกรรมใดจัดได้หรือไม่ได้ ในช่วงที่สังคมไทยกำลังถวายความอาลัยต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพราะคำสั่งของรัฐบาลในช่วงแรกกับช่วงหลังทำให้เกิดความงุนงง ส่งผลถึงข้าราชการที่รับผิดชอบก็มึนไปด้วย
ทำให้เกิดเหตุการณ์ รัฐบาลให้จัดได้ แต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอ ไม่ให้จัด
แต่เอาเป็นว่า สำหรับงานลอยกระทงในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ มีคำสั่งจากนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า สามารถจัดได้อย่างแน่นอน!
ก่อนหน้านั้น นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯ ก็ได้ตอบคำถามถึงการจัดกิจกรรมในช่วงงานพระราชพิธี
โดยนายบวรศักดิ์กล่าวว่า ไม่ได้ห้ามใดๆ ทั้งสิ้น ไปตีความกันเอาเอง ขอให้ประชาชนดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมอะไร รัฐบาลไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตและธุรกิจของประชาชนต้องหยุดชะงัก!!
คำว่า รัฐบาลไม่มีความประสงค์จะทำให้การดำเนินชีวิตและธุรกิจของประชาชนต้องหยุดชะงัก
เป็นการสะท้อนภาพความจริงที่ว่า ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านั้น เทิดทูนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่ง
พร้อมใจกันถวายความอาลัย ร่วมกันไว้ทุกข์ทั้งประเทศ!
แต่พร้อมๆ กันก็ดังที่รองนายกฯ บวรศักดิ์กล่าว การดำเนินชีวิตและธุรกิจของประชาชนต้องไม่หยุดชะงัก
ดำเนินไปพร้อมกันทั้งสองด้านได้ คือ กิจกรรมงานต่างๆ สามารถจัดได้ มีขอบเขตเหมาะสม พร้อมกับแสดงถึงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภายในงานกิจกรรมนั้นด้วย
อย่างเทศกาลลอยกระทงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เป็นอันจัดได้แน่นอนแล้ว เป็นคำสั่งชัดเจนจากปลัดมหาดไทยไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ยันนายอำเภอ
ให้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการร่วมรำลึกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมกันสืบสานประพณีลอยกระทงให้เป็นเทศกาลที่ทรงคุณค่า ควบคู่การไว้ทุกข์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณไปพร้อมกัน
ทุกจังหวัดทุกอำเภอ ต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร่วมงานเทศกาลลอยกระทง
ดูแลความปลอดภัย จัดการจราจร
ตรวจตราความปลอดภัยและซ่อมแซมสถานที่จัดงาน โป๊ะ ท่าเรือ ต้องแข็งแรง
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยชีวิต พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา
เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ!
เอาเป็นว่าทั้งผู้ว่าฯ และนายอำเภอ ทราบถึงนโยบายชัดเจนแล้ว
วิถีชีวิตประชาชนและธุรกิจต้องไม่หยุดชะงัก!
วงค์ ตาวัน