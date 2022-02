ท่ามกลางกระแสข่าวลบเกี่ยวกับตำรวจที่เป็นไวรัลทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในช่วงนี้ ยังมีข่าวหนึ่งที่พอจะสร้างพื้นที่ความภาคภูมิใจให้กับงานของตำรวจไทย จากการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ International Narcotics and Law Enforcement (INL) มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัล Out Standing Cooperation with U.S. Partners

ในโอกาสฉลองครบรอบ 26 ปี สถาบัน International Law Enforcement Academy (ILEA) ในปี 2564 เป็นเกียรติให้กับ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากผู้เสนอชื่อกว่า 100 คน โดยนายไมเคิล ฮีธ ดำรง อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เป็นผู้แทนมอบรางวัลให้กับ พล.ต.อ.วิสนุ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยรางวัลดังกล่าวทางสหรัฐอเมริกามอบให้ในฐานะที่ได้สนับสนุนงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศเป็นอย่างดีมาตลอด

ทั้งนี้หน่วยงาน International Narcotics and Law Enforcement (INL) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในการต่อต้านภัยคุกคามของอาชญากรรมสำคัญต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การฟอกเงิน เป็นต้น

รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งสถาบัน International Law Enforcement Academy (ILEA) ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ใ นส่วนของ พล.ต.อ.วิสนุ เข้าไปมีบทบาทในการทำงานด้านสืบสวนปราบปรามยาเสพติดมาตั้งแต่เป็นรองสารวัตร แผนก 4 กองกำกับการ 7 กองปราบปราม เมื่อปี 2532 และมีโอกาสได้ทำงานด้านนี้โดยตรงเมื่อปี 2538 ในฐานะรองผู้กำกับการ กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด

โดยมีโอกาสได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา ในการทลายเครือข่าย และตัดเส้นทางแพร่ขยายของยาเสพติดในประเทศไทย รวมถึงการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ระหว่างประเทศ ในฐานะรองผู้บังคับการ และผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทในการทำงานร่วมกับองค์กรตำรวจระหว่างประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถตำรวจในภูมิภาคอาเซียนในฐานะผู้บังคับการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ ILEA-Bangkok ประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายการปราบปรามยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนด้วย





กระทั่งเมื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมี “บิ๊กป๋อ” พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. เมื่อครั้งเป็น ผบช.ปส. พร้อมนำทีมนักสืบมือดีกวาดล้างขบวนการยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถทลายขบวนการยาเสพติดขนาดใหญ่ เช่น ทลายเครือข่าย “เอ๋ เงินยอดรัก” พร้อมยึดยาบ้ากว่า 6 ล้านเม็ด การจับกุมยาบ้า 1.4 ล้านเม็ดที่ลำปาง การจับอดีตตำรวจค้ายาไอซ์กว่า 500 ก.ก.

หรือจะเป็นการทลายเครือข่ายขายยาเสพติดออนไลน์ โดยใช้บัญชีทวิตเตอร์ ชื่อ “ขายยาบ้าทุกชนิด ต้องการเคมีตัวไหนทักมา” และขยายผลโยงไปถึงบัญชีทวิตเตอร์ ชื่อ “ขายยาตัวใหญ่” ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ถูกสร้างขึ้นเมื่อเดือนต.ค.62 มียอดผู้ติดตามกว่า 3,000 คน โดยมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับชนิดยาเสพติดต่างๆ และราคา พร้อมจัดส่งทางพัสดุไปทั่วประเทศ อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

อี กหนึ่งผลงานใหญ่ที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้คือ นำกำลังสยบไพรีบุกปิดล้อมโกดัง เลขที่ 780 บนถนนมอเตอร์เวย์ แขวงและ เขตประเวศ กทม. ตรวจยึดยาไอซ์เกือบ 200 กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงชา มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งซุกซ่อนไว้ในลู่วิ่งไฟฟ้าออกกำลังกายที่กำลังจะส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น มีนายปิยะนันท์ หรือใหญ่ พงศ์เศรษฐ์ศิริ อายุ 44 ปี เป็นผู้เช่าโกดังดังกล่าว ลักลอบนำเข้ามาจากภาคเหนือ ก่อนนำมาบรรจุพบลู่วิ่งไฟฟ้าออกกำลังกาย เป็นรูปแบบการขนส่งยาเสพติดที่เพิ่งพบเป็นครั้งแรก

จึงไม่แปลกที่การทำงานทั้งบู๊และบุ๋นตลอดกว่า 30 ปีของบิ๊กหิน ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ จะได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ดังที่ Mr.James Walsh ผู้ช่วยเลขานุการของ Bureau of International Nacotics & Law Enforcement Affaire ได้กล่าวชมเชยไว้ในโอกาสวัน ILEA Day 2021

“ความสำเร็จครั้งนี้ ผมไม่สามารถทำ ผลงานได้เพียงคนเดียว แต่เกิดจากเพื่อน พี่ น้อง ที่ได้ร่วมงานปราบปรามยาเสพติดทุกคน ซึ่งได้ทุ่มเททำงานปราบปรามยาเสพติดด้วยกันมาโดยตลอด และยังมีพี่น้องตำรวจอีกจำนวนมากที่ยังทำหน้าที่เสี่ยงชีวิตสืบสวนปราบปรามเพื่อกำจัดขบวนการยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความสำเร็จและความภาคภูมิใจในครั้งนี้ จึงถือว่าผมเป็นเพียงผู้แทนของพี่น้องผู้ปฏิบัติงาน และถือเป็นความสำเร็จสำหรับตำรวจไทยทุกคน” พล.ต.อ.วิสนุกล่าวภายหลังรับรางวัล

ปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของคนทั้งโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและเข้มแข็งจึงจะสามารถจัดการได้

อดิศร จิตตเสวี เรื่อง/ภาพ