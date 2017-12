ข่าวข้นคนเข้ม : โปรดระวัง ทั้งแหวนเพชรเม็ดเขื่อง นาฬิกาหะรูหะรา กระทบชิ่งถึงรัฐบาลบิ๊กตู่

ข่าวข้นคนเข้ม

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2560 แรม 7 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา…

แบกของหนัก หลังแอ่นอีกแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลำพังเผชิญหน้ากับ ศึกเศรษฐกิจ เป็น เตี้ยอุ้มค่อม สาหัสพอท้วมๆ อยู่แล้ว ยังต้องมาทำหน้าที่ “ผอมอุ้มอ้วน แขนด้วนอุ้มแขนดี” กับกรณี พี่ใหญ่-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง ที่หมู่นี้ งานเข้า ไม่หยุดหย่อน…

ดอกล่าสุด พระอาทิตย์มีตา ใหญ่มหึมา เกิดเรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่อง แหวนเพชร เม็ดเป้ง ส่งประกายวูบวาบ เข้าตา ช่างภาพ ที่รุมกดชัตเตอร์ เลยส่งเสียงแซวเล่นๆ บิ๊กป้อม คิดเล่นมุข หวังให้ตลกขบขัน ขยับกลับด้าน แล้วยกมือขึ้นป้องใบหน้า ส่งผลให้นาฬิกา ริชาร์ด มิลล์ แบรนด์หรู ของเล่นของซุป’ตาร์ระดับโลก โผล่ออกมาจนเป็นเรื่อง…

บานปลายใหญ่เพราะเจ้า นาฬิกา ที่ว่า ราคาแพงฉิบ ไม่รวยล้น เหลือกินเหลือใช้จริงๆ ย่อมไม่กล้าสวมใส่…

หวานคอแร้ง พวกปากหอยปากปู โลกโซเชี่ยล เลยนำไปโพสต์กันกระจาย แชร์สนั่น มันทุกช่อง ยิ่ง โกบิ๊ก เมื่อไปพลิกบัญชีแสดงทรัพย์สิน ที่ พี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์ เคยยื่นแสดงไว้ ตอนเข้ามารับตำแหน่ง รองนายกฯ ปรากฏว่าทั้ง แหวนเพชร เม็ดเขื่อง นาฬิกา หะรูหะรา ไม่ได้แจ้งไว้ในรายการประการใด…

งานนี้ น่าเป็นห่วง อยู่มิใช่น้อยๆ ทั้ง ลุงป้อม และ ป.ป.ช. และแคนนอนไปกระทบชิ่งถึง รัฐบาลบิ๊กตู่ โปรดระวัง เดี๋ยวจะหาว่า “หล่อไม่เตือน”…

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 10.30 น. ฉลองสมรส ชฎาพร ไชยศรี-ประสาน สุขสมนาค ห้องแกรนด์ เอบี มิราเคิลฯ… แจ้งข่าวล่วงหน้า รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานฉลองสมรส ไอยรินทร์ พุทธประสาทพร บุตรี ธนเสฏฐ์ อธิชาจิรโรจน์-รัชตา พุทธประสาทพร กับ สว่าง สวยดี บุตร จำรูญ-วันดี สวยดี ห้องแมจิก 3 มิราเคิลฯ พรุ่งนี้ 18.30 น. … สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ และ จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แถลงเปิดตัวหลักสูตรใหม่และความพร้อมของสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) วันที่ 14 ธ.ค. เวลา 14.00 น. ที่สถาบันเอ็นอีเอ รัชดาภิเษก…



น่าไป – มูฮัมหมัด อาฟานดิ อาบู เบการ์ กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา จัดพิธีส่งกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยข้ามชายแดนภาคใต้ ประชาสัมพันธ์แพ็กเกจเที่ยวไทยไปมาเลเซียด้วยเรือเฟอร์รี่ ที่ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล



ชวนอร่อย – อิสระ ว่องกุศลกิจ เซ็นสัญญากับ บ.ลูน่า เบียนก้าฯ เปิดภัตตาคารอิตาเลี่ยน ‘ดิชอตโต้’ และภัตตาคารอาหารนานาชาติ ‘แอลนีโน่’ ในนิคมฯอมตะนครชลบุรี



สวยง่าย – ปรินดา ต้นทองคำ และ ณิชชา จิรศาสตร์ นำทีม ‘เลอซาช่า’ จัดเวิร์กช็อปให้ลูกเรือสายการบินแอร์เอเชีย แนะเคล็ดลับทรงผมสวย ทำเองง่าย รวดเร็ว



เลือกเอา – พรภัทร จิรเรืองปัญญา ผู้บริหารแบลคมอร์ส จัดกิจกรรมชูแนวคิด Be a Winner Or Loser You can Choose ให้นักศึกษา ม.อัสสัมชัญ บางนา