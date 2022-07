โอม ถูก เจ ปั่นประสาท แต่โอมกลับได้เห็นบาดแผลในใจของเจ เจเองก็เริ่มรู้สึกว่าโอมปรากฏตัวทุกครั้งเมื่อเธอต้องการใครสักคน ช่อ เวลา 20.30 ช่อง 3

20.30 น. พิศวาสฆาตเกมส์ โอม ถูก เจ ปั่นประสาท แต่โอมกลับได้เห็นบาดแผลในใจของเจชัดมากขึ้น เจเองก็เริ่มรู้สึกว่าโอมปรากฏตัวทุกครั้งเมื่อเธอต้องการใครสักคน

ช่อง7

18.45 น. หงส์ฟ้า ชัชวาล จัดงานรับขวัญ วายุ ในงานวายุจะเต้นรำกับ หงส์ฟ้า พริ้งพิไล ที่เตรียมตัวแต่งตัวสวยมาอย่างดี น้อยใจที่วายุไม่สนใจตน รัชนีวิภา จึงช่วยหลาน พูดจาเยาะหยันถึงอดีตของหงส์ฟ้า ทำให้หงส์ฟ้าอับอายวิ่งหนี

22.30 น. ร้องต้องรอด หล่อ ละมุน เบน – สันติราษฎร์ ชวนลุ้น มาดนักร้อง คว้าเพลง แพ้ทาง อ้อนจีบสาว

ช่องวัน31

20.20 น. รักสุดท้ายยัยจอมเหวี่ยง กันทิมา อดีตภรรยาของ ธีรพล บุกมาต่อว่า และเตรียมเช็คบิลกับ ธีรพล ที่ขโมยสูตรชาของตระกูล ไปทำชาตัวใหม่ออกมาขายตัดหน้า

ช่อง MONO29

10.35 น. ยึดด่วน วันสิ้นโลก (Snowpiercer) เรื่องราวเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2031 หลังจากความพยายามในการหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนประสบความล้มเหลว ทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำเแข็งอีกครั้งและทำลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เหลือแต่เพียงรถไฟหัวจักรที่ชื่อว่า สโนว์เพียซเซอร์ ที่ออกเดินทางรอบโลกอย่างไร้จุดหมาย โดยใช้พลังงาน เครื่องจักรนิรันดร์ ภายในขบวนรถไฟก็เกิดเป็นสังคมใหม่ ที่มีการแบ่งแยกชนชั้นและเอาเปรียบสิทธิความเป็นของมนุษย์ และนั่นเองก็ทำให้การปฏิวัติจากชนชั้นล่างอุบัติขึ้น

22.45 น. ซีรีส์ หน่วยสืบสวนนาวิกโยธิน ปี 12 ตอนที่ 11 (NCIS: Los Angeles Season 12 EP.11) เมื่อ คัลเลน ลุยงานนอกเครื่องแบบ มุ่งหน้าไปศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ เพื่อสอบปากคำและค้นหาทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายรัสเซีย จากคดีเครื่องบินตกที่เขาสอบสวนเมื่อหลายเดือนก่อน แต่เขากลับถูกใส่ร้าย คัลเลน ดันถูกจับตัวและโดนกล่าวหาว่าเป็นสายลับรัสเซีย

23.45 น. Midnight Cinema ถ้าแมวตัวนั้น หายไปจากโลกนี้ (If Cats Disappeared From the World) เรื่องราวของบุรุษไปรษณีย์ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้ง แถมป่วยด้วยโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษา เพื่อนสนิทที่สุดของเขาคือ แมวจรจัด ที่หลงทางมา และในคืนที่เขาใกล้ตาย เขาได้ข้อเสนอจากยมทูตที่จะช่วยยืดชีวิตให้ แต่ต้องแลกกับของ 1 ชิ้น เมื่อตกลงแล้ว ความทรงจำเกี่ยวกับของสิ่งนั้นก็จะหายไป เขาจะลืมทุกอย่าง ทั้งความสุข ความเศร้า หรือแม้แต่คุณค่าของการได้เป็นคนสำคัญของใครคนที่ให้ของชิ้นนั้นแก่เขามา